Rentrée judiciaire 2023-2024: La Cour d’appel de Cotonou s’engage pour un changement qualitatif

Vues : 0

La rentrée judiciaire 2023-2024 pour les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Cotonou a été lancée le lundi 09 octobre 2023. C’est à la faveur d’une audience solennelle présidée par le président de ladite Cour, Justin Gbènamèto en présence du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et de la législation, Yvon Détchénou et d’autres personnalités politico-administratives.

De quoi s’agit-il : « Quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions ? ». C’est autour de ce thème que les acteurs de la justice ont axé la rentrée judiciaire 2023-2024. Au cours de l’audience solennelle, le bilan des activités menées au cours de l’année écoulée ainsi que la piste de réflexion pour une réussite de la nouvelle année judiciaire a été présenté afin de faire de l’année 2023-2024, une année de défis afin que la modernisation de la justice devienne une réalité au Bénin. Ce thème choisi pour cette année judiciaire est selon le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin, Angelo Hounkpatin, évocateur en ce sens qu’il rappelle combien l’état de fonctionnement de l’appareil judiciaire béninois, avec des problèmes qui méritent d’être résolus. A ses dires, la place ou le rôle de la qualité du leadership dans le succès de toute organisation n’est plus à démontrer. « La grandeur du leader se lit d’abord dans son caractère, viennent ensuite la clarté et la probité de l’organisation. Le domaine judiciaire ne saurait faire exception à cette constance. Le barreau se réjouit que cette préoccupation d’efficience soit partagée par la Cour d’appel de Cotonou », a-t-il ajouté.

Que qu’en dit le président de la Cour : Procédant au lancement de la rentrée judiciaire 2023-2024, le président de la Cour d’appel de Cotonou, Justin Gbènamèto a dressé le bilan de l’année écoulée avant de faire des projections sur l’année qui à venir. Selon lui, sa structure a rendu au cours de l’année écoulée au total 1930 arrêts. Il a ensuite précisé qu’en dépit de l’effort fourni par le Gouvernement, pour redorer le blason de la justice, ça ne va toujours pas comme il le faut, la justice est toujours décriée. « Il y a de critiques à cause de la lenteur des procédures, de l’insuffisance du personnel magistrat, des renvois pour la cour ou pour le tribunal, du coût parfois élevé de certaines prestations. Les problèmes de la justice au Bénin aujourd’hui ne sont plus une question de texte ou de manque de moyens même si on n’en a pas assez », a-t-il fait savoir. Le Président Justin Gbènamèto a profité de l’occasion pour formuler quelques doléances au ministre de la Justice. Il s’agit d’appuyer les juridictions avec des ressources physiques, techniques par la construction des infrastructures (salles d’audience, bureaux etc), la dotation suffisante en moyens financiers et matériels et enfin la formation du personnel des juridictions au management et des magistrats, acteurs stratégiques du système, au leadership de transformation.