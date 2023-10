Fin de la 6ème édition des JBE: Mieux promouvoir l’évaluation à l’ère du numérique

Vues : 2

Les travaux de la 6ème édition des Journées béninoises de l’évaluation (Jbe) 2023 ont pris fin, le vendredi dernier,avec de nombreuses perspectives pour le renforcement de l’efficacité de l’action publique au moyen de l’évaluation. Lancée à Cotonou par le ministre d’Etat chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, cette édition a été organisée autour du thème : « Le numérique au service du renforcement des systèmes nationaux d’évaluation ». Ainsi, pendant trois jours, les participants ont exploré les meilleures pratiques pour promouvoir l’évaluation à l’ère du numérique; partager les expériences sur l’utilisation des Tic dans l’évaluation d’impact en Afrique. Ils ont également identifié les rôles et actions des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans la promotion du numérique pour l’élaboration de politiques basées sur des données probantes. Au cours du lancement, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, représentant le Président Patrice Talon, a indiqué que la présence des participants venus d’une quinzaine de pays à travers le monde, témoigne de leur engagement « pour la promotion non seulement des évaluations au sein de nos administrations », mais aussi et surtout une façon de « contribuer à identifier les meilleurs mécanismes pour l’utilisation des résultats qui en sont issus ». Le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a, pour sa part, salué « la volonté du gouvernement de faire de l’évaluation une fonction centrale dans le processus de planification de développement au Bénin ».

Ont participé à cette 6ème édition des Journées béninoises de l’évaluation, les participants venus de plusieurs pays dont le Niger, le Sénégal, la Côte-d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Canada, le Ghana, l’Afrique du Sud, la France, le Bénin.