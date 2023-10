Remobilisation des militants à la base: Bio Tchané lance officiellement la tournée à Ouidah

Vues : 5

Bio Tchané, président du BR

A la tête d’une forte délégation de la direction du parti, le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a lancé la campagne de remobilisation des militants le samedi 07 octobre 2023 à Ouidah. L’objectif est d’informer les militants à la base des réformes structurelles intervenues au niveau du parti et des grandes victoires à relever en 2026. En effet, le parti a connu, récemment à la faveur de son congrès extraordinaire du samedi 09 septembre 2023, une réorganisation des instances dirigeantes et les organes de prise de décisions. Les congressistes avaient procédé à l’élection du président et de huit vice-présidents du bureau pour le parti. C’est le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, qui a été élu à la tête de ce bureau. Cette descente, dans toutes les circonscriptions, permettra aux leaders du parti cheval cabré d’entretenir leurs militants à la base autour de ces innovations majeures opérées dans l’organisation et le fonctionnement du parti. Au démarrage officiel de la campagne, ce sont les responsables BR de Ouidah et de Kpomassè qui ont accueilli la délégation du président Abdoulaye Bio Tchané. Le président du comité d’organisation, Barnabé Dokpé a remercié le président du parti qui a choisi Ouidah pour le lancement.

Des militants Br de Ouidah massivement mobilisés

A son tour, Bio Tchané s’est dit fier de procéder au lancement de cette campagne de remobilisation des troupes. « Je suis venu ici pour rendre compte de toute la structuration qui a été faite au sein du parti », a-t-il fait savoir. Il a appelé à une dynamisation des autres organisations du parti et à leur présence plus accrue sur le terrain pour que leurs membres soient reconnus par la base avant de reconnaitre le rôle important que jouent les militants à la base dans la vie de ce parti. Pour leur part, les militants ont salué l’initiative et ont formulé des doléances pour 2026. La délégation a poursuivi sa tournée à Allada, Sö-Ava et Zè pour le même exercice. Il faut préciser que cette tournée nationale prend fin le 14 octobre 2023.

Alban TCHALLA