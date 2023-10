L’he Orden Alladatin à propos du bâtiment inachevé du  parlement: « Il ne faut plus jamais  permettre ça dans notre pays »    

Vues : 54

L’he Orden Alladatin

Le député Orden Alladatin de l’Union Progressiste le Renouveau était l’invité de l’émission ‘’A bâtons rompus sur l’actualité politique’’ de la télévision en ligne Esae-Tv ce dimanche 08 octobre 2023. A l’occasion, le président de la commission des lois du parlement est revenu sur la démolition du bâtiment devant abriter le siège de l’Assemblée nationale. Selon Orden Alladatin, c’est malheureux de voir des milliards engloutis dans cette construction qui n’a servi à rien. « Il ne faut plus permettre cela dans notre pays. Ce n’est pas normal. Au-delà de la justice formelle, il y a une justice informelle. Commençons par sanctionner moralement ceux qui ont fait des choses comme ça. Même s’il y a des complices à l’UP le Renouveau, qu’ils soient recherchés », a-t-il dit. Pour lui, la première responsabilité n’incombe pas à celui qui doit punir, mais celui qui a osé faire ça. Il va plus loin pour justifier qu’il y a certains qui sont responsables de ça et qui se pavanent dans les rues aujourd’hui, donnant des leçons et sont parfois applaudis. « Ils instrumentalisent leurs difficultés au quotidien pour aller prendre quelques bains de foule », a-t-il déploré. Par ailleurs, Orden Alladatin précise que si on devrait achever ce bâtiment, les fonds qu’il fallait décaisser étaient énormes. Et au-delà de ça, au niveau technique, c’est un bâtiment qui a été mal exécuté.

Alban TCHALLA