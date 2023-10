Uac/Choix des filières dans les facultés: La plate-forme ouverte aux nouveaux bacheliers

Vues : 23

Les nouveaux bacheliers non allocataires peuvent désormais faire leur choix de filière dans les facultés classiques. La plate-forme de recueil des choix de filière est officiellement ouverte du vendredi 06 au dimanche 29 octobre 2023. L’information a été rendue public à travers un communiqué en date du vendredi 06 octobre et signé du Vice-Recteur chargé des Affaires académiques de l’Uac, Yélindo Patrick Houessou. Selon le communiqué, cette phase de recueil de choix de filière est réservée à tous les bacheliers de 2023 toutes séries confondues via le lien https://choixfaculte.uac. bị/. Le Vice-Recteur invite donc les nouveaux bacheliers à bien s’approprier du guide d’orientation de 2023-2024 afin d’opérer leur choix. Notons que la plate-forme apresmonbac.bj sera bientôt ouverte par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) pour les titulaires du DEAT 2022. Quant aux titulaires du DT 2023 ; ils ne sont donc pas concernés par ce choix.

A.T.