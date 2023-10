Tournée du Bloc Républicain: La délégation de  Barthélémy Kassa galvanise  les militants à Banikoara

Vues : 9

Le présidium de la rencontre BR

Dans le cadre de la tournée nationale de réédition de compte et de remobilisation de leurs militants BR, une délégation conduite par l’he Barthélémy Kassa est allée en contact de leurs bases de Banikoara le dimanche 08 octobre 2023. La séance a eu lieu dans la salle de réception de la mairie de Banikoara. Face aux militants et sympathisants venus des dix arrondissements de la commune, le premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Barthélémy Kassa est allé faire le bilan de la participation du BR aux dernières élections législatives et projeter des perspectives pour les défis de 2026. Les échanges s’inscrivent également dans la perspective d’émettre des critiques pour améliorer les performances du parti. La délégation est composée, entre autres, du député Innocent Sabi Yo et des anciens honorables Rachidi Gbadamassi et Sabaï Katè, et bien d’autres leaders du bureau politique du parti. Pour l’étape des départements de l’Alibori et du Borgou, c’est les villes de Malanville, Banikoara, Kandi, Nikki, Bembèrèkè et Parakou qui vont accueillir les jours à venir cette tournée nationale du parti Bloc Républicain officiellement lancée le samedi 07 octobre 2023 à Ouidah.

A.T.