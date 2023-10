Gouvernement: Voici ce que cache la démission de Homéky

Vues : 265

Oswald Homéky, ex-ministre des Sports

Après plus de 7 ans à la tête du ministère des sports, Oswald Homéky a démissionné depuis le vendredi 06 octobre dernier. Il a choisi de claquer la porte, contre toute attente, et ceci à travers une lettre démission qu’il a adressée directement au Chef de l’Etat, Patrice Talon. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. La rue s’interroge depuis lors. Tout le monde sauf Oswald Homeky pour claquer ainsi la porte à une équipe gouvernementale dont le chef s’appelle Patrice Talon ! Un Talon qu’il a tant servi, tant soutenu et tant adulé depuis plusieurs années. De questionnements en questionnements, de recoupements en recoupements, on apprend que le jeune ministre n’aurait pas digéré un rappel à l’ordre émanant de son patron, 24 heures plus tôt. Selon nos informations, au conseil des ministres du jeudi dernier, Patrice Talon n’a pas caché sa colère contre le jeune ministre. La raison : ce dernier dans une déclaration faite fin août 2023, ne s’est pas embarrassé de désigner Olivier Boko comme le candidat idéal de la mouvance pour succéder à Patrice Talon en 2026. « Olivier BOKO, a-t-il dit, est le mieux préparé de nous tous. S‘il décide d’être candidat en 2026, toutes les autres ambitions devront s’éclipser. En toute sincérité, il est celui dont la candidature rassemblera aisément toutes les tendances au sein de la mouvance et même en dehors. » Patrice Talon a peur pour la discipline au sein de l’équipe gouvernementale, si chaque ministre devrait se prononcer de la sorte sur 2026. En quasi fin de règne, le chef de l’Etat redoute la confusion et les coups bas que pourrait entrainer ce type d’attitude affiché dès maintenant. Mais ce n’est pas ce que Patrice Talon lui a reproché jeudi. Il l’a plutôt sermonné sur l’esprit de la réforme du système partisan, qui laisse l’initiative et la prérogative des consignes électorales aux instances dirigeantes des formations politiques.

Connu pour sa fermeté et son intransigeance face à certaines attitudes qui vont contre sa vision et ses aspirations, Patrice Talon a mis en garde Homéky avec sévérité. Toute récidive de sa part ferait tout de suite objet de sanction. Même si Olivier Boko demeure un grand ami et un allié majeur de Patrice Talon, le chef de l’Etat ne veut visiblement pas afficher une quelconque préférence pour lui. C’est un homme de méthode, rappelle-t-on dans son entourage. Avec le coup de gueule de jeudi, Oswald Homéky a choisi de précipiter lui-même son éjection de l’équipe gouvernementale plutôt que d’être surpris par un limogeage violent. L’acceptation du chef de l’Etat est même le signe de la rupture de la confiance entre les deux hommes. Il est loin le temps où le jeune ministre faisait office de porte-parole du gouvernement.

Christian TCHANOU