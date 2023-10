Championnat national Bodybuilding et Fitness 2023: La 3e édition tenue, les meilleurs de la saison identifiés

Vues : 5

La fédération béninoise de Bodybuilding connait ses nouveaux champions de la saison. C’est au terme du championnat national édition 2023 tenu le samedi 7 octobre, à la salle Majestic de Cotonou. Il s’agit de Romain Zannou (Champion des champions) chez les garçons, Djamal Do-Rego, Bignon Abadahoué, Djamal Do-Rego, Sofiath Houndeve, Mohamed Mouchirouet Jocelyne Adjohou (chez les dames).

Ce que vous devriez savoir :Le championnat national de Bodybuilding et Fitness édition 2023 a connu son épilogue avec le sacre de Romain Zannou (Champion des champions) chez les garçons et Jocelyne Adjohou (championne pour la troisième fois de suitechez les dames). Venu en grande nombre, le public a assisté avec plaisir aux différentes poses des athlètes. Dans l’ensemble, la lutte a été rude. Les athlètes ont montré de l’engagement et chacun mettait du siens pour s’arroger les meilleures places. Ainsi, ils sont 8 à s’offrir la première place au niveau de chaque catégorie après les 7 poses (épreuves).

Ce qu’en disent-ils : Championne chez les dames, Jocelyne Adjohou a déclaré «je suis contente de maintenir ma place pour une troisième fois. Je vais essayer de m’organiser davantage et bien travailler pour garder le cap. Cette année, il y a des sorties en vue (Nigeria) et je tiens à remercier le président de la Fédération pour ses efforts, ma famille et mes coaches”, a déclaré Jocelyne Adjohou.Pour sa part, Mohamed Nachirou (champion des +85 Kg) a souligné que le Bodybuilding est une discipline vraiment professionnelle. C’est ainsi qu’il encourage tous les jeunes qui s’initient à vraiment s’y adonner. «Il faut qu’ils travaillent et surtout respecter la discipline », les a-t-il conseillé. Présent à cette édition de ce championnat, le Professionnel de Bodybuilding et Fitness depuis 2017, Mouchid Wora Salami a confié avoir été impressionné par les différents athlètes mais également par la qualité de l’organisation. L’ingénieur en informatique depuis 10 ans pour qui ce sport est une passion n’a pas tari d’éloges à l’endroit du président de la fédération, Bienvenu Vodounou. “Je suis descendu après échange en avril avec le président de la Fédération. Les athlètes béninois au niveau de la diaspora, on est nombreux et ensemble, on pourra faire rayonner le sport. Je suis séduit par l’organisation. Il y a la certitude que le Bénin deviendra un grand pays de Bodybuilding et Fitness”, a informé Mouchid Wora Salami qui a loué les efforts effectués par le président Vodounou pour le développement de cette discipline. Ce dernier a remercié tous les athlètes pour le spectacle. Il n’a pas oublié les supporters, le ministère des Sports qui ne marchande pas son accompagnement pour le développement de la discipline et aussi les sponsors. Pour finir, il a rappelé les prochains rendez-vous qui attendent les athlètes dont la compétition internationale qui aura lieu au Nigéria très bientôt.

Entre les lignes : Près de 30 athlètes femmes comme hommes étaient en lutte pour les couronnes de cette saison, notamment la 3e édition du championnat national. Aussi, une douzaine de jeunes pratiquants ont participé au show en posant.

Tous les résultats

Men’s Physique

1er Djamal Do-Rego (Club GAE)

2e Abdou Ali (Bibi)

3e Mohamed Nachirou

Body Fitness 65Kg-70 Kg

1er Bignon Abadahoué (Bibi)

2e Roméo Sourou-Kimi (Bibi)

3e Bernard Noumonvi (Bibi)

Body 3 +70Kg-75Kg

1er Djamal Do-Rego ( GAE)

2e Amour AKETE (Judo)

3e Kossi Klaisse (Alligator)

Women’s Fitness

1er Sofiath Houndeve

2e Manon Zannou

3e Segnon Codjo

Women’s Physique

Jocelyne Adjohou (championne)

Meilleur nouveau poseur

Bignon Abadahoué (Bibi)

Catégorie Body 2 + 75Kg -85 Kg

1er Romain Zannou

2e Abdou Ali

3e Pamphile Ahogonou

Body 1 +85 Kg

1er Mohamed Mouchirou

2e Gildas Djondo

3e Deen Mounirou

Champion des champions

1er Romain Zannou

2e Djamal Do-Rego

3e Bignon Abadahoué