SARA 2023 en Côte-d’Ivoire: La CCI Bénin envoie 12 PME exportatrices à Abidjan

Vues : 2

De quoi s’agit-il :L’édition 2023 du Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) s’est tenueau Parc des Expositions d’Abidjan, en Côte d’Ivoire du 29 septembre au 8 octobre 2023. Elle a été organisée autour du thème : « L’agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire en Afrique ». A cette occasion, une délégation de 12 PME exportatrices béninoises a effectué une mission commerciale à Abidjan avec l’accord de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin). L’objectif de cette mission est d’aider les PME participantes à établir des liens commerciaux avec de potentiels acheteurs internationaux et d’avoir un accès optimal au marché agroalimentaire international. Organisée par TFO Canada (Bureau de Promotion du commerce Canada), en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), cette mission a également inclusune délégation de 10 PME exportatrices de Burkina Faso.Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet « Les Femmes dans le Commerce pour une Croissance Inclusive Durable (FCCID) » œuvrant dans 24 pays en développement d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Amérique latine et des Caraïbes, financé par Affaires mondiales Canada. En partenariat avec les institutions d’appui au commerce (IAC), le projet s’attaque aux principales contraintes auxquelles sont confrontées les femmes exportatrices, telles que leur manque de connaissances, de compétences, de ressources et de réseaux, pour accéder au commerce mondial, leur faible implication en tant que membres et dirigeantes d’institutions d’appui au commerce ainsi qu’aux défis rencontrés par les femmes exportatrices. Ce projet vise, par ailleurs, à accroître le nombre de femmes des pays en développement impliquées dans le commerce international en tant qu’exportatrices et la part des exportations générées par les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes.

Ce qui s’est passé :Les délégations de la CCI-BF et CCI Bénin se sont présentées avec un stand situé au pôle produit lors de cet événement qui rassemble plus de 6 000 professionnels et 300 000 visiteurs. Pendant le SARA, la société SENA ALAFIA du Bénin est engagée dans le test d’un partenariat de représentation en Côte d’Ivoire avec la société SCOMAB-CY pour la distribution des jus de fruits dans les chaînes de restaurant. Il en est de même pour plusieurs autres entreprises.Le stand du Bénin a connu de l’affluence notamment des autorités de la Côte d’Ivoire et d’ailleurs. C’est le cas de la Secrétaire Générale du MAEP, du Ministre de l’Agriculture de la Côte d’ivoire, du Consul du Bénin en Côte d’Ivoire, du Consul du Bénin au Canada, des investisseurs français, Canadiens, hollandais, des députés ivoiriens et béninois, des PME et visiteurs de toute catégorie socio professionnelle. Au cours du Salon, la délégation Béninoise a organisé une séance de dégustation des produits exposés à l’hôtel Seen de Côte d’Ivoire. Dans l’ensemble, les impressions des clients et visiteurs sont bonnes. Les exposants sortent, de ce salon, satisfaits de sa réussite et de son impact sur l’agriculture, les vaillants paysans et sur les PME.

Entre les lignes :Le SARA se positionne comme l’un des plus grands rendez-vous des acteurs de la chaîne de valeurs agricoles. Plusieurs personnes qui prennent part à cette rencontre ont bien voulu partager leurs impressions sur l’organisation d’un tel évènement d’envergure, son bien-fondé, son impact sur l’agriculture et sur les vaillants paysans.Plusieurs conférences et événements parallèles ont permis de mettre en avant et de débattre des expériences et initiatives des acteurs de terrain pour l’agriculture durable et la transition agroécologique.