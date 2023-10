Vulgarisation du Kung Fu au Bénin: Le club central de Cotonou ouvert, Jean Lokossou Kéta très optimiste

Vues : 3

Le présidium lors de la cérémonie de lancement des activités du club central

Ce qu’il faut retenir :Les pratiquants du Kung Fu ont un nouveau club. Dénommé club central, ledit centre a vu ses activités lancées le samedi 7 octobre 2023. C’est au cours d’une cérémonie organisée au centre culturel chinois par la Ligue Régionale Atlantique Littoral de Kung-fu que préside Jean Lokossou Kéta. Ce lancement des travaux s’est tenu en prélude à la formation continue de 6 mois que les pratiquants auront à suivre dès ce mois.C’est pour corriger les insuffisances techniques qui gangrènent la pratique de l’art martial Kung-fu que la ligue régionale Atlantique Littoral de Kung-fu a pris cette importante décision qui résulte d’une profonde réflexion menée avec les encadreurs à divers niveaux. Ainsi, le but principal de la création de ce club et de la formation est d’uniformiser le vocabulaire technique et les règles d’arbitrage utilisées dans le domaine du Kung-fu. Il s’agira également d’uniformiser les enchaînements de techniques exécutés par les apprenants lors des différentes compétitions. De cet objectif principal, découlent des objectifs de formation pour le compte de la ligue régionale de l’Atlantique et du Littoral, d’une équipe pour les diverses démonstrations et d’une autre équipe qui représentera cette ligue, lors des compétitions à caractère nationaux, régionaux ou internationaux qui seront organisées ; la mise en place d’une formation spécifique des maîtres Kung-fu, afin de leur permettre de bien encadrer les apprenants sur leurs tapis, surtout ceux qui constituent les équipes de la ligue.

Ce qu’ils en disent : Prenant la parole de la cérémonie, le président Jean Lokossou Kéta s’est dit combler de joie et gaver de fierté, car une fois encore, la famille du Kung Fu a honoré en grand un rendez-vous aussi crucial que déterminant pour leur mission commune entreprise depuis le 08 août 2021. «C’est un nouvel acte qui témoigne sans doute ô combien fort et grand, le niveau de notre engagement et détermination, pour le rayonnement et la promotion du Kung-fu au sein de l’Atlantique et du Littoral. Que dis-je, dans tout le Bénin, et même au-delà », a-t-il déclaré. Pour sa part, Claude Sognon Adanmènoukon, Directeur du Projet du Club Central de la Ligue a souligné qu’ils sont convaincus que ce programme mis en place favorisera beaucoup chacun des pratiquants. « Nous garantissons au président que nous allons combler ses attentes pour que ce programme ne soit une perte de temps », a-t-il promis avant de remercier tous les acteurs à divers niveaux, sollicités pour la réussite de cette nouvelle mission futuriste qui, l’avoue-t-il, «ne sera pas chose facile, mais une réussite, tout compte fait».

Il a également remercié le président Jean Lokossou Kéta au nom de tous les formateurs et en son nom propre, pour avoir cru en eux.

Entre les lignes : A travers cette formation, la ligue compte définir une feuille de route qui servira de canevas, pour mener de façon efficiente les séances d’entraînement du club et également, de mettre en place un règlement pour son bon fonctionnement. Car, il s’agit bien des clés d’un réel nouveau départ pour lequel les pratiquants du Kung fu ont opté dès ce jour.

Anselme HOUENOUKPO