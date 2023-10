3e édition des Championnats nationaux de Bodybuilding et fitness : Le comité d’organisation promet un spectacle alléchant ce samedi

Vues : 11

Ce que vous devriez savoir : La dernière phase des championnats nationaux de Bodybuilding et Fitness se tient le samedi 07 octobre 2023. Ce sera à la salle des fêtes ”Majestic ” de Cadjèhoun. Pour cette 3e édition desdits championnats, le comité de préparation met les bouchés double pour offrir un spectacle inédit aux fans de cette discipline sportive. Selon les dernières informations, la cinquantaine d’athlètes (hommes et dames) tout comme le comité qui travaille le côté logistique de ce rendez-vous de Bodybuilding et fitness affute également ses armes pour être dans une meilleure forme. La bonne nouvelle est la participation annoncée des champions de la dernière édition. Il s’agit de Prudence Dossa et Jocelyne Adjohou qui vont remettre leurs couronnes en jeu. Pour ce qui concerne les épreuves, les participants feront 7 poses à savoir : Le Double biceps de face, les Dorsaux de face, le triceps pose, le Double Biceps de dos, les Dorsaux de dos et les Abdominaux cuisses. Au terme, les meilleurs, outre les trophées et médailles, seront récompensés avec de Moto et autres gadgets sans oublier l’enveloppe financière. En dehors des compétitions des seniors hommes et dames, le public aura droit à la prestation des poussins bodybuilders. Ces enfants seront une dizaine d’enfants. En plus des enfants, le comité œuvre pour la venue du bodybuilder béninois, Wora Mourchid Salami qui évolue en France. D’ailleurs, ce dernier est déjà à Cotonou.

Ce qu’ils en disent : «Ce que nous voulons offrir aux Béninois samedi sera particulier. Nous avons notre Guest star qui va exécuter les poses. Vous allez aimer », a averti le président de la fédération béninoise de bodybuilding et Fitness, Bienvenu Vodounou qui précise « la seule chose à faire est de vous procurer de votre ticket pour vivre le chaud du culturisme». Pour sa part, Radegonde Adounkpè, représentante des femmes au sein du Comité exécutif de la Fédération a lancé «nous voulons que les Béninois et les Béninoises surtout, viennent voir les femmes bodybuilders. Le championnat de bodybuilding, c’est un événement glamour et tout en couleur, en image et en son. Donc, il faut que les parents viennent aussi avec leurs enfants pour découvrir ce que nous allons présenter. Ce qui est sûr, ils vont aimer ».

Entre les lignes : A souligner que ces championnats nationaux, édition 2023, offrent la possibilité aux meilleurs de la saison de décrocher leur droit de représenter le Bénin aux qualificatifs de la Fédération Internationale de Bodybuilding et Fitness, Mr. Universe, prévu du 19 au 22 Octobre 2023 à Lagos au Nigéria. Un vrai challenge pour les athlètes qui vont devoir offrir le meilleur d’eux-mêmes. A préciser qu’une compétition de bras de fer pour laquelle une table professionnelle commandée en France est déjà au Bénin, est également prévue.

Anselme HOUENOUKPO