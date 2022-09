2e Championnat National de Bodybuilding et Fitness : Spectacle riche en couleur en perspective ce samedi à Majestic

Vues : 2

De quoi s’agit-il: Ils sont près d’une quarantaine d’athlètes hommes comme femmes qui vont se défier le samedi 24 Septembre 2022, à la salle des fêtes ‘’Le Majestic’’ de Cadjèhoun. Ce sera lors du 2e Championnat national de bodybuilding et fitness du Bénin qu’organise la fédération de préside Bienvenu Vodounou. Lesdits athlètes passeront devant le jury pour exhiber leurs muscles et recueillir des points pour être sur le podium. Un événement qui sera de taille, selon les explications du président du Comité d’organisation, M. Marzouk Abdoulaye. «Nous allons élever le niveau de la compétition cette année. Il y aura du beau», a-t-il promis. «Pour le championnat 2022, les femmes seront encore au rendez-vous. Elles vont aussi compétir dans diverses épreuves», a précisé Radegonde Adounkpè, la représente des femmes au sein du comité exécutif et membre du Comité d’organisation dudit championnat. La compétition va se dérouler autour de sept (7) poses. Il y a : le Double biceps de face, dorsaux de face, biceps pose, triceps pose, double biceps de dos, dorsaux de dos et abdominaux cuisses.

Ce sport en question: Culturisme en français et bodybuilding en anglais, le bodybuilding est une discipline et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire (hypertrophie) dans un but esthétique puis à l’exhiber en exécutant des poses plastiques codifiées, isolément ou enchaînées dans une chorégraphie. La préparation du culturiste pour une compétition se compose principalement d’un entraînement de musculation, de repos, et d’un contrôle strict de l’alimentation (régime généralement riche en protéines et nutriments essentiels, avec un apport calorique très variable selon les phases de la préparation). Les culturistes professionnels exposent le fruit de leur travail lors des compétitions pendant lesquelles ils doivent défiler devant un jury qui évalue leur développement musculaire, leur définition, leur harmonie générale, et les classe selon un barème. C’est à quoi le public sportif va assister samedi prochain dans la majestueuse salle des fêtes ‘’Le Majestic’’ de Cadjèhoun où, les organisateurs les invitent à faire nombreux le déplacement.

Anselme HOUENOUKPO