Mondial des Communautés 2023 : Le Nigeria remporte l’édition, le Bénin 3e

L’équipe du Nigéria après son sacre

Ce que vous devriez savoir : La troisième édition du Mondial des Communautés a connu son épilogue le samedi 30 septembre 2023, au stade Omnisports de Goho (Abomey au centre du Bénin). Au terme de la grande finale (la dernière affiche de ce tournoi des communautés présentes au Bénin), c’est la Communauté Nigériane qui s’est imposée (3-0) à son homologue du Gabon. Ceci au terme d’un match spectaculaire. Ismael (8e), Daniel (29e) et Iké (85e) ont été les buteurs, lors de la finale. Cette première étoile a été célébrée dans la joie par les nombreux supporters venus de Cotonou. Avant la grande finale, le Bénin s’est imposé 7-1 face au Congo Brazzaville, lors du match de Classement. L’ensemble des 7 buts béninois ont été l’œuvre de Habib Zimé qui a totalisé ainsi 10 buts dans le tournoi pour terminer meilleur buteur la deuxième fois de suite. Ceci lui permet de devenir l’historique meilleur score avec 16 réalisations.

Ce qu’a dit le promoteur :La fête du Football entre les communautés aura été très belle avec un transbordement de plus de 100 Km. Selon le promoteur Ferréol Adoukonou, le choix d’Abomey est la preuve qu’on peut bien organiser de grands événements loin de Cotonou. «C’est aussi notre contribution dans la promotion du tourisme», a-t-il martelé tout heureux du déroulement sans anicroche des différentes rencontres. L’initiative qui se veut un cadre de brassage entre les différentes communautés présentes au Bénin a été fortement soutenue, lors de sa troisième finale par les populations de la cité Royale.Plusieurs responsables de communautés ont également fait. Ils ont dit avoir été séduits non seulement par le spectacle produit par les joueurs, mais aussi par l’infrastructure sportive et aussi la ville d’Abomey qu’ils ont d’ailleurs promis retourner visiter. A souligner que Charles Kakaï Glèlè, directeur départemental des Sports (Zou), représentant du ministre des Sports Homéky, ainsi que les représentants de la Direction du Sport et de la Formation sportive sans oublier Charles Titigoueti, président de la Ligue Atlantique et bien d’autres ont marqué l’événement de par leur présence.

Entre les lignes : Lancé le 2 septembre dernier, ce mondial des communautés a connu la participation de 10représentations au Bénin. Après cette édition, rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Anselme HOUENOUKPO