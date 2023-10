Renforcement des liens diplomatiques entre le Bénin et le Nigéria: Olushegun Bakari reçu par son homologue nigérian, Yusuf Tuggar

Vues : 74

Olushegun Adjadi Bakari et son homologue Yusuf Tuggar

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a effectué une visite de travail au Nigéria le vendredi 29 septembre 2023. Il a rendu visite à son homologue, Yusuf Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères où les deux ministres ont eu un tête-à-tête sur le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Nigéria. Accompagné d’une délégation de son ministère, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari s’est réjoui de revoir son frère Yusuf Tuggar. « Ensemble, avec nos équipes, nous travaillerons pour concrétiser la vision d’une communauté prospère prônée par les présidents Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu », fait-il savoir après les échanges. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin informe que les « échanges ont porté sur les relations bilatérales et l’alliance régionale indispensables pour donner vie à la Communauté prospère dont les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu sont les champions ».