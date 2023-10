Jeu de balle au tambourin : Le Bénin vice-champion dans la Série C des mondiaux des Pennes Mirabeau

Vues : 5

La délégation de l’équipe de la balle au tambourin ici avec les trophées gagnés

La 26ème édition des championnats du monde des Pennes Mirabeau de jeu de balle au tambourin a connu la participation de deux équipes béninoises du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2023, dernier. Au terme de la compétition, la 1ère équipe béninoise s’est classée vice-championne de la Série C. Composée de Patricia, Ronhel, Eric, Armand et Carlos, cette équipe a marché sur tous ses adversaires en phases de poules (8-6 face à Teyran,8-1 face à Poussan et 8-4 face aux Pennes sur Huveaune). 1ère de sa poule, elle croise New Pennes demi-finale et gagne (8-2) avant d’être battue (8-1) en finale par Bonate.Avec cette performance, l’équipe 1 du Bénin a montré sa très bonne progression qui, selon les observateurs, pourrait les années à venir l’amener à tutoyer les meilleurs des autres séries. Parlant de la seconde équipe du Bénin, composée de Maurice, Soubeil, Jess, Carlos et Ronhel, elle a perdu son premier match face au TCPM 3-8 avant de se reprendre en battant respectivement Gallargues (8-5) et Bonate Sotto (8-4). Cette performance ne lui a pas permis d’avoir une place en demi-finale.

A souligner qu’elles sont 36 équipes à avoir participer à la compétition aussi bien en hommes qu’en dames et que le Béninois Ronhel Aboh a été désigné meilleur joueur du tournoi.

Anselme HOUENOUKPO