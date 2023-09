Préparatifs des qualificatifs jeux paralympiques Paris 2024 : 4 Béninois joueurs de goal ball en test de niveau à Abidjan

Vues : 3

La délégation béninoise ici à Abidjan

Ce que vous devriez savoir : Le goal ball béninois était à l’honneur à Abidjan durant la semaine écoulée. Il s’agit d’une délégation de 4 joueurs envoyée par le comité national paralympique béninois (CNP Ben) pour jauger leur niveau. Selon les informations, c’est sur invitation de la fédération Ivoirienne des sports pour aveugles et malvoyants que ces joueurs ont rallié la terre Ivoirienne pour prendre part à la compétition de goal ball dans le cadre des préparatifs pour les qualificatifs des jeux paralympiques de Paris 2024. Cette délégation est partie jeudi dernier. Forte seulement de 4 joueurs, l’équipe béninoise même si elle a fini par perdre la rencontre, a tenu la dragée haute devant son homologue composée de 12 joueurs. Ce qu’a salué Abdel Rahman Ouorou Barè président du comité national paralympique du Bénin.

Les appréciations du président du CNP Bénin : «Je voudrais reconnaître ici le niveau appréciable de nos athlètes qui au nombre de quatre seulement ont tenu tête aux Ivoiriens venus avec plus de douze joueurs», a-t-il confié avant d’indiquer que «le choix de la Côte d’Ivoire n’est pas anodin. En matière de goal ball, c’est quand même une référence». Ainsi, il demande aux joueurs de se reprendre pour mieux sauter une prochaine fois. Car, se frotter à meilleur que soi doit servir de leçon. Ce qu’il pense que les athlètes du CNP Ben ont retenu. A l’en croire, c’est en faisant ces genres d’expédition que les joueurs vont acquérir de l’expérience. «La suite c’est que nous allons maintenir le cap et permettre à d’autres athlètes aussi de sortir pour ces genres de compétition», a-t-il fait savoir avant d’annoncer : «dans les prochaines semaines, d’autres disciplines notamment le basket ball fauteuil roulant, le para athlétisme, le tennis de table fauteuil roulant le powerlifting, le Para volley, seront aussi à Abidjan toujours en prélude aux qualificatifs de Paris 2024». Il en sera de même pour une délégation de tennismen en fauteuil roulant du Bénin qui participera à un tournoi de rang international en octobre prochain à Lagos au Nigeria. «Cela fait suite à la clinique de tennis de table que nous avons eue ici récemment à Cotonou et à Parakou et sous le couvert de la zone B du Comité paralympique africain», a précisé le Président du CNP Bénin qui a remercié le gouvernement du président Patrice Talon dont la subvention leur a permis d’effectuer cette expédition ivoirienne. «Je remercie le gouvernement pour les mesures sociales qui sont prises et qui vont dans le cadre de renforcement de notre participation à la citoyenneté de ce pays. Aussi, j’encourage le gouvernement de faire davantage afin de redorer le blason des personnes handicapées terni par tant d’années d’injustice et de discrimination», a aussi déclaré le président Abdel Rahman Ouorou Barè qui n’a pas manqué d’adresser ses remerciements au ministre des sports, Oswald Homeky.

Entre les lignes: Pour la tenue régulière des activités du comité, un appel a été lancé aux sponsors que le CNP Bénin a contactés dans le cadre de ses activités.

Anselme HOUENOUKPO