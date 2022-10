Comité national paralympique du Bénin : Des femmes handicapées sensibilisées à la pratique du sport à Savalou

Vues : 2

La photo de famille à l’issue de la sensibilisation à Savalou

De quoi s’agit-il : Le comité national paralympique a organisé à Savalou, le samedi 1er octobre 2022, une séance de sensibilisation à la pratique sportive. Cette activité soutenue par le Fonds National pour le développement des activités de jeunesse de sports et de loisirs (Fndajsl) a été dédiée aux femmes handicapées de la commune. Mis en œuvre ce projet «Sensibilisation et mobilisation des femmes handicapées à la pratique du para sport comme meilleur moyen d’inclusion sociale» a permis au Cnp Bénin que préside Rahman Ouorou Barè dont l’objectif est la prise en compte de tous afin de “ne laisser personne de côté” comme le veut l’agenda 2030, de former les femmes sur le maniement des fauteuils roulant en même temps qu’elles manipulent le ballon, de les former sur le power lifting et les initier sur les exercices de réveil musculaire. Cela a été l’occasion de sortir ces femmes de leur torpeur et de leur montrer les bienfaits du sport, tout en sensibilisant les populations et les autorités locales de Savalou sur le handicap et sa prise en compte dans les PDC.

Que dit le président : «La tenue de cette activité part du constat que les femmes sont très absentes dans le para sport», a déclaré le président Rahman Ouorou Barè qui se dit ému à la fin du fait de l’engouement dont à faire montre les participantes. «C’est difficile de mobiliser les personnes handicapées et cela est encore plus difficile lorsque ce sont les femmes qui sont concernées. Malgré cela, la mobilisation était au rendez-vous», a souligné le président qui détaille «après les rencontres et sensibilisation dans quelques maisons le vendredi, toute la journée du samedi 1er octobre a été consacrée aux activités sportives, activités qui nous ont permis de constater qu’il y a du potentiel à Savalou en matière de para sport». «Nous avons constaté des femmes timides à l’arrivée mais qui sont rentrées avec le souhait de voir rééditer cette activité qui, pour elles, est une aubaine pour leur valorisation», a fait remarquer le président qui a également salué la présence du maire de Savalou qui est pour lui la preuve que dans cette commune, tout le monde compte. «Cette présence du maire a fait de la sortie de Savalou la plus réussie», a conclu le président Rahman Ouorou Barè qui n’a pas manqué d’adresser une invitation aux autres maires à prendre exemple sur celui de Savalou.

Par ailleurs: Le président du CNP Bénin a, au nom des membres, dit ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de cette activité. Il s’agit du Fndajsl avec son Directeur général, Imorou Bouraima, du Réseau avec son président Towanou et des associations avec les président Asham Gbaguidi et Sylvestre Akakpo.

Anselme HOUENOUKPO