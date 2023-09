4e édition du tournoi Fair-Play à Ouèdo : Les finalistes connus après des demi-finales âprement disputées

Vues : 0

Union Fc vs Caméléon Fc. C’est l’affiche de la grande finale de la 4e édition du tournoi Fair-Play à Ouèdo qui se tient sur le terrain de sport du complexe scolaire le Réverbère, à Ouèdo Centre. Organisé par le journaliste et promoteur sportif, Anselme HOUENOUKPO, grâce à l’appui du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs (Fndajsl) sponsor officiel, le tournoi va connaitre son épilogue le samedi 30 septembre 2023. Et pour connaitre les équipes qui vont prendre part à l’ultime match, place a été donnée aux demi-finales le mercredi 27 septembre 2023. A cette étape, aucune équipe ne veut se laisser faire. Et il fallait être présent pour le constater. Tant sur l’aire de jeu qu’au tour, l’ambiance était tendue. Les joueurs venus avec comme unique objectif s’offrir le ticket de la finale ont été rudes. C’est ainsi que dans le premier face à face, les plus jeunes réunis au sein de Union Fc ont pris à défaut leur grand frère, réunis au sein de J Fc. 1 but leur a suffi pour prendre leur revanche sur leurs aînés. Après une première partie sans but, les deux équipes se jettent dans la bataille lors de la seconde partie. Des changements se multiplient afin d’avoir le bon élément qui touchera les filets. Mais rien ni fit jusqu’à la 20e minute de la deuxième mi-temps où le portier de l‘équipe J Fc a été surpris par le rebond d’un tir. 1-0, les jeunes ont fait le dos rond avec un bon regroupement défensif pour conserver leur avantage pour se qualifier. Dans la seconde demi-finale, c’est au tir aux buts que les deux équipes se sont départagées. Et pourtant, Bella Bello se voyait tenir son ticket après avoir ouvert le score matinalement et le conserver jusqu’à la mi-temps. 1-0, à 3 contre 4 (expulsion de son portier pour faute de main) l’équipe se remobilise et tente bec et ongle d’éviter l’égalisation. Mais, leur force n’a pas suffi et il encaisse un but contre leur camp. 1-1, le score ne bouge pas et ils ont dû recourir aux tirs aux buts. Cet exercice a été remporté (1-0) par les joueurs venus de Hèvié qui décrochent ainsi leur billet pour la finale. Une finale qui s’annonce déjà serrée vue qu’elle opposera une équipe de Ouèdo (Union Fc) à une équipe de Hèvié (Caméléon).

Assise AGOSSA