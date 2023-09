Dr Emilia Azalou-Tingbé sur Eden TV: « Moele-Bénin en marche pour continuer à animer la vie politique »

Vues : 0

De quoi il est question : Membre du bureau politique de Moele-Bénin et porte-parole, Dr Emilia Azalou-Tingbé était l’invitée du dimanche 24 septembre 2023 sur Eden TV. Au cours de l’entretien, elle a expliqué ce qu’il faut comprendre des résolutions prises au congrès du 02 septembre dernier de Moele-Bénin. Lequel congrès s’est tenu autour du thème : « Moele-Bénin résolument en marche ». C’est un congrès statutaire selon l’invitée de Eden TV. Dr Emilia Azalou-Tingbé a justifié pourquoi ce thème a été au centre de leurs travaux. « Nous sommes en marche pour continuer à animer la vie politique du Bénin au regard des défis que nous croyons pertinent depuis l’indépendance à nos jours », dit-elle.

Entre les lignes : Au nombre des sept résolutions prises par le parti à son congrès, il se trouve la question d’idéologie. L’invitée a abordé le sujet en montrant que la plupart des partis politiques au Bénin n’exprime pas clairement leur idéologie. Alors que cela permet aux militants d’adhérer facilement par conviction et non par suivisme. A cet effet, elle a souhaité que les partis légalement enregistrés et autorisés au ministère de l’intérieur puissent afficher clairement leur idéologie. A titre d’exemple à Moele-Bénin, a-t-elle souligné, c’est le patriotisme économique. « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Le nouveau logo du parti le montre si clairement. La carte du Bénin avec le palmier à l’intérieur », fait-elle savoir avant de poursuivre que « le parti est né pour corriger un certain nombre de perceptions à savoir que : la politique, c’est le mensonge, les femmes n’ont pas le droit d’animer la vie politique, on ne peut-être une personne en situation de handicap etc. ». L’autre résolution sur laquelle elle est revenue, est la question du financement public des partis politiques. A ce sujet, Dr Emilia Azalou-Tingbé a défendu l’idée d’accompagner les partis même s’ils n’ont pas d’élus. « Que le parti ait d’élus ou pas, il participe à l’animation de la vie politique », soutient la militante de Moele-Bénin. Le parti a émis l’idée de recadrer la transhumance politique. Selon Dr Emilia Azalou-Tingbé, il faut légiférer en la matière. Cette résolution, à l’en croire, a été prise pour appeler l’Assemblée nationale à réfléchir sur cette question de transhumance.

Par ailleurs : La création de la 25ème circonscription électorale au profit des Béninois de l’extérieur pour pouvoir siéger au parlement, la relecture de la réforme du système partisan même si elle a permis de réduire le nombre de partis politiques, la gouvernance orientée vers les valeurs socio-culturelles sont entre autres résolutions du parti, qui ont été discutées au cours de l’émission. Plusieurs autres sujets d’actualité tant au niveau national qu’à l’international ont été abordés au cours de cette émission.

Alban TCHALLA