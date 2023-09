50es  championnats du monde de pétanque : La doublette mixte béninoise rafle l’or devant celle française

Vues : 11

Marcel Gbétablé et Laïmath Sambo

Déjà un titre pour l’équipe béninoise engagée dans les 50es championnats du monde de pétanque. En attendant la finale de la doublette homme contre son homologue de la France, la paire mixte du Bénin formée par Marcel Gbétablé et Laïmath Sambo s’est arrogée la finale du tournoi doublette mixte. Ce mardi 12 septembre 2023, devant la paire mixte de la France composée de Audrey Bandiera et de Dylan Rocher, les deux Béninois n’ont pas tremblé. Tels de vrais champions du monde, ils ont gagné par 13-08. Ainsi, ils remportent le titre de champion du monde de pétanque dans la catégorie doublette mixte. Permettant du coup au Bénin de décrocher un des 5 titres en jeu lors de ces 50es championnats du monde de la discipline qui se déroulent derrière la place de l’Amazone (Cotonou). Dans cette finale, la doublette béninoise bien déterminée n’a rien lâché. Elle a mené rapidement 6-0 après 2 mènes. Les français pas en villégiature vont se ressaisir et tentent de revenir au score. Ils prennent les 3 mènes et réduisent le score à 6-3 après 5 mènes. Mais, décidés à terminer champions, Marcel Gbétablé et Laïmath Sambo reprennent 6 points d’avance en s’offrant trois nouveaux points au terme de la 6e mène. 9-3, cette paire va être confrontée une fois encore à l’envie des français de se réveiller. Ainsi, durant 3 mènes, le score n’a plus évolué et il a fallu attendre la 10e mène pour voir le score passer 10-7. Dès lors, la doublette béninoise se montre imperturbable. Elle contrôle les 2 dernières mènes et triomphe 13-08. Avant de donner ce premier titre au Bénin dans cette discipline, la paire Marcel Gbétablé-Laïma Sambo a d’abord eu raison des allemands par le score de 13-11 en demi-finale.

Couronnement des années de luttes d’un homme

Ce sacre, le pays le doit aux athlètes mais aussi aux responsables. Et le premier, c’est bien l’actuel président de la confédération africaine des sports boules, El hadj Idrissou Ibrahima. Véritable acteur du développement de cette discipline au Bénin, pour avoir été le précurseur de la fédération béninoise de pétanque qu’il a fini par laisser après son élection à la tête de la confédération, l’homme qui est respecté dans ce milieu au plan mondial, a toujours nourri le vœu de voir le Bénin un jour champion du monde. Ce mardi 12, son rêve est devenu réalité. Et ceci, lors de cette compétition pour laquelle il s’est battu pour avoir l’organisation d’abord sur le continent africain et en suite au Bénin. En attendant, il peut se frotter les mains de voir ses compatriotes réussir de la sorte. Certainement, il attend plus comme le peuple béninois tout entier vue que l’équipe doublette homme va disputer elle aussi une finale contre la paire française.

Anselme HOUENOUKPO