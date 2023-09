Délégation au Contrôle et à l’Éthique de l’Enseignement Supérieur: Le gouvernement lance le recrutement de personnel

Vues : 0

La Délégation au Contrôle et à l’Éthique de l’Enseignement Supérieur (DCE) a pour mission de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs, des obligations professionnelles et de la déontologie liées à leur statut dans les établissements supérieurs publics et dans les universités publiques. Le présent appel à candidatures est lancé dans la perspective de la mise en place du Secrétariat administratif de la DCE.

Contexte et justification

L’Organe national de Contrôle et d’Éthique dans l’Enseignement supérieur (ONCE) a été créé par le décret n° 2021-379 du 14 juillet 2021 portant statuts-type des universités publiques. Ses attributions ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement ont fait l’objet du décret n° 2022-149 du 02 mars 2022 puis du décret n° 2023-021 du 25 janvier 2023. Dans ce dernier décret, il prend finalement la dénomination de Délégation au Contrôle et à l’Éthique dans l’Enseignement supérieur (DCE) et est rattaché au Président du Conseil national de l’Éducation (CNE).

La DCE a pour mission de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs, des obligations professionnelles et de la déontologie liées à leur statut dans les établissements supérieurs publics et dans les universités publiques.

Au nombre des organes de la DCE figure le Bureau, composé du Délégué général et de son Adjoint. Le Bureau est appuyé par le Secrétariat administratif dirigé par le Secrétaire administratif et comprenant un personnel d’appui.

Le présent appel à candidatures est lancé dans la perspective de la mise en place du Secrétariat administratif de la DCE.



Liste des postes à pourvoir

Dans le cadre de l’opérationnalisation de son Secrétariat administratif, la DCE envisage de recruter :

le Secrétaire administratif ;

l’Assistant du Délégué général ;

un secrétaire ;

un agent de liaison ;

un conducteur de véhicules administratifs.

Conditions générales et conditions spécifiques

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions générales suivantes :

être de nationalité béninoise ;

être à plus de cinq ans de la retraite pour les salariés et à plus de 5 ans de l’âge légal de la retraite pour les non-salariés ;

être de bonne moralité ;

avoir un casier judiciaire vierge ;

ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou pénale ;

jouir de ses droits civiques ;

jouir d’une bonne condition physique.

Les conditions spécifiques sont définies dans les profils de poste.

Les profils de poste sont accessibles sur la plate-forme du Gouvernement.



Modalités et délai de dépôt des dossiers de candidature

Chaque dossier de candidatures comprendra :

une lettre de motivation de deux pages au maximum comportant l’adresse complète du candidat ;

un curriculum vitae détaillé ;

une copie légalisée du diplôme exigé dans le profil de poste ;

une preuve de chaque expérience professionnelle pertinente ;

un extrait d’acte de naissance sécurisé ;

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

un Certificat d’Identification personnelle (CIP) ;

une photo d’identité récente ;

un certificat de visite et de contre-visite signé par deux médecins différents.

Le dossier sera produit en version papier et en version numérique.

Dans chacune des deux versions, toutes les pièces seront classées dans l’ordre chronologique de la liste ci-dessus.

Dans la version numérique, les pièces seront compilées dans un fichier unique. Ce fichier sera rigoureusement identifié comme ci-après : « NOM_ Prénom_DCE_Poste de … ».

La version numérique du dossier sera déposée, au plus tard le 18 septembre 2023 à 16 h, exclusivement sur la plate-forme du Gouvernement.

La version papier du dossier sera exigée au moment de l’entretien de sélection le cas échéant.

Procédure de sélection

Après l’étude des dossiers, les candidats présélectionnés pourraient être invités pour un entretien.

Cotonou, le 18 juillet 2023

Le Délégué général

Épiphane SOHOUÉNOU

Agrégé des Facultés de droit

Plus de détails sur le site du gouvernement: https://www.gouv.bj/opportunite/79/