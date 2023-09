Mozambique-Bénin 3-2: Nouvel échec des Guépards à la quête de la qualification à la CAN

Vues : 24

Les Guépards ayant commencé la partie contre les Lions du Sénégal

Terminus! Tout le monde descend. Les Guépards ont succombé aux morsures des Mambas ce samedi 9 septembre 2023.

Ils ont perdu 3-2 à Maputo. Et pourtant, ils étaient les premiers à ouvrir le score. Menant 1-0 suite à un penalty transformé par Steve Mounié, les Guépards ont cédé après les offensives des Mambas qui ont contrôlé la première par le score de 2-1.

Du retour de la pause, les Guépards rétablissent la parité grâce à une tête de Jodel Dossou (2-2).

Mais poursuivie par l’échec à but près, l’équipe ne va plus mettre le but qui l’aurait libéré. C’est alors que les Mambas à la recherche de la confirmation vont porter le coup fatale. On jouait la dernière minute des arrêts de jeu. Moment choisi par les Mozambicains pour inscrire le but du 3-2 scellant définitivement le sort des Guépards dans ces éliminatoires.

Le Bénin, 3e avec 5 points (2 nuls, une victoire sur tapis vert et 3 défaites dont 2 contre le Mozambique) n’ira donc pas en Côte d’Ivoire en janvier prochain.

Anselme HOUENOUKPO