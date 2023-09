Congrès extraordinaire du Bloc républicain: Bio Tchané réélu président du parti

Vues : 12

(De nouvelles orientations pour une nouvelle dynamique au Br adoptées)

Le parti du cheval cabré a tenu un congrès extraordinaire le samedi 9 septembre 2023 au palais des congrès de Cotonou. A cette occasion, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané est élu président du parti à l’issue de l’élection du nouveau bureau exécutif national du parti.

Ce que vous devriez savoir: C’est avec la conviction d’être plus unis et plus fort pour construire le Bénin, que les militantes et militants du parti Bloc républicain se sont réunis ce samedi pour faire vivre les idées de leur formation politique afin de contribuer davantage au développement du Bénin. Cette réunion s’est tenue en marge d’un congrès extraordinaire présidé par le ministre d’état Bio Tchané. A cette occasion, les responsables du parti ont procédé à l’élection des membres du nouveau bureau exécutif national et ont adopté de nouvelles orientations pour redynamiser le parti. Ledit congres a ainsi permis de retoucher les textes afin d’assurer une remobilisation du parti tout en revoyant les structures centrales et en élargissant le parti à toutes les personnalités.

Que disent les responsables du parti : Au cours de la réunion qui s’est déroulée en marge du congrès extraordinaire, le président de l’équipe de coordination du congrès, Barthélémy Kassa, a souligné que ledit congrès se tient dans un contexte socio-politique assez exigeant et dynamique. «Les mutations sociales et les enjeux politiques de plus en plus nombreux et diversifiés appellent l’acteur politique que nous sommes à un changement de paradigme pour mieux participer au développement et à la mise en place des conditions favorables au bien être social et commun. Il nous faut davantage être à l’écoute de la population pour recenser ses difficultés de vie et ses besoins d’épanouissement afin que le développement soit», a-t-il fait savoir. Selon lui, le BR est la meilleure thérapie de gouvernance, ce qui devrait être une source d’inspiration et de satisfaction des militants. Lors de son allocution, le président du parti Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir que le congrès a permis de «réformer l’arsenal du parti, de réajuster notre vision et de mieux nous organiser pour aller plus loin». A l’entendre, l’objectif principal de ce rend-vous est la remobilisation du parti Bloc républicain afin d’assurer la conquête et la gestion du pouvoir d’État. «Nous avons engagé depuis quelques semaines des réflexions pour réformer notre parti. Ce que nous venons de faire est remarquable. C’est un motif d’assurance que notre parti aborde une nouvelle saison politique», a notifié le président du parti. Poursuivant ses propos, il a félicité les nouveaux membres élus et les a exhorté à être plus dévoués pour le développement du parti.

Photo de famille au terme de la rencontre

Quels sont les nouveaux membres du BEN: À l’issue du congrès extraordinaire, le parti du cheval cabré s’est doté d’un bureau exécutif national. Ainsi le ministre d’Etat chargé de développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané est élu président du parti conformément aux statuts et règlements intérieurs modifiés et adoptés. S’agissant des vice-présidents qui doivent aider le président Abdoulaye Bio Tchané dans sa mission, 8 ont été élus comme le prévoit les textes. Il s’agit de Joseph Anani (vice-président chargé des affaires administratives et électorales), Barthélémy Kassa (vice-président chargé des structures décentralisées et des organisations de masse des partis), Adidjatou Mathys (vice-présidente chargée de la mobilisation des ressources extérieures et des partenariats), Hervé Hèhomey (vice-président chargé des affaires juridiques et des relations avec les partis), Nassirou Bako-Arifari (vice-président chargé de la formation et de l’école des partis), Nathanaël Sokpoékpé (vice-président chargé de l’organisation et des manifestations des partis) et Romaric Ogouwalé (vice-président chargé de l’information, de la communication, et porte-parole du parti).

Entre les lignes: Au terme de la cérémonie consacrée à l’installation des nouveaux membres du bureau politique national, l’honorable Hervé Hehomey a fait lecture de la motion de soutien au président de la république Patrice Talon et son gouvernement. Plusieurs personnalités de marque ont marqué leur présence à cette cérémonie notamment le président du Conseil économique et social, Tabé Gbian.

Assise AGOSSA