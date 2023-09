Préparatifs de l’intervention militaire: « La France déploie déjà son armement dans les pays voisins », selon les putschistes

Vues : 7

Le porte-parole des putschistes du CNSP au pouvoir au Niger, colonel Amadou Abdramane a fait une déclaration hier, samedi 09 septembre, à la télévision nationale pour dénoncer les manœuvres d’une intervention militaire à laquelle la France est associée. Il affirme qu’elle a déjà envoyé des troupes et du matériel au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin. A partir du 1er septembre dernier, a-t-il déclaré, « deux aéronefs de transport militaire de type 400M ont été déployés en renfort en Côte d’ivoire. Deux hélicoptères multi-vols super puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord de personnels et des moyens militaires ». Dans ce même communiqué, le colonel Amadou Abdramane apprend qu’une « centaine d’avions militaires cargo a permis de débarquer d’importantes quantités de matériels, d’équipements de guerre au Sénégal, en Côte d’ivoire et au Bénin ». A cet effet, les autorités du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) dénoncent et fustigent un manque de sincérité et en appellent à la mobilisation jusqu’au départ définitif des troupes françaises sur le territoire nigérien. Il faut préciser que la semaine dernière, des milliers de personnes, sous la conduite du mouvement M62, ont manifesté autour d’une base militaire abritant des soldats français pour exiger leur départ. La France dispose d’environ 1 500 soldats au Niger, mais elle ne compte pas les rapatrier tous. Par contre, les États-Unis, qui disposent d’environ 1 100 soldats, ont commencé à déplacer leurs troupes « par mesure de précaution » de Niamey vers la ville centrale d’Agadez, a annoncé cette semaine le ministère américain de la Défense.

A. T.