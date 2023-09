Année scolaire 2023-2024: Le gouvernement négocie avec les organisations syndicales pour une rentrée apaisée

Vues : 1

Le gouvernement et les Organisations Syndicales Représentatives ont tenu une session extraordinaire pour faire le point des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. La rencontre s’est déroulée le vendredi 08 septembre 2023 à la salle des fêtes des Tours Administratives.

Ce que vous devriez savoir : Sur invitation du ministre d’Etat, Abdoulayé Bio Tchané, des représentants des organisations patronales ainsi que les Secrétaires généraux des confédérations syndicales de travailleurs se sont réunis comme à l’accoutumée pour convenir ensemble des meilleures conditions possibles, nécessaires pour une année scolaire et universitaire apaisée. A l’occasion, chaque Ministre de l’Enseignement a présenté le point des diligences faites pour une rentrée réussie et apaisée. De leur présentation plusieurs tâches ont été exécutées et d’autres en cours d’exécution. Il s’agit entre autres des nominations, le mandatement des primes de rentrée, la mise en place de subventions dans les écoles, l’organisation des journées pédagogiques de réflexion et de concertation, la prise d’actes de carrière du personnel enseignant, l’organisation des élections professionnelles sectorielles et la célébration de la Journée Mondiale de l’enseignant.

Ce qu’en dit le ministre Bio Tchané : Au cours du lancement des travaux, le ministre d’Etat chargé de la coordination de l’action gouvernementale, Bio Tchané, a fait savoir que « le dialogue social est indispensable pour apporter des réponses adéquates et consensuelles aux préoccupations relatives à la situation des travailleurs dans toute leur diversité, aux conditions d’exercice de leurs fonctions et au déroulement de leur carrière ». A l’entendre, la tenue de ladite session participe de l’engagement du gouvernement à rendre plus efficace et plus performante le système éducatif national. A propos de la rentrée, le ministre a rassuré les acteurs que toutes les dispositions sont prises au niveau de l’exécutif pour une rentrée scolaire apaisée. « La préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané qui précise que certaines mesures spécifiques ont été prises par le gouvernement. Il s’agit notamment de l’avance sur salaire accordée aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), pour leur permettre d’aborder l’année scolaire sans difficultés majeures. L’autorité ministérielle a, pour finir, salué le dévouement de tous les acteurs sociaux qui se sont impliqués dans les réformes engagées au niveau du secteur de l’éducation.

Que disent les organisations syndicales : Au cours des travaux, les Organisations Syndicales ont dénoncé plusieurs actions du gouvernement et ont fait des propositions. D’abord, ils ont fustigé la décision unilatérale du gouvernement de mensualiser les primes des enseignants et ont plaidé pour qu’elles restent annuelles. Ensuite, ils ont fait remarquer que les nominations qui ne sont pas encore sorties au MEMP pourront créer de graves remous et perturber des familles d’enseignants par des déplacements occasionnés en pleine année scolaire. Pour ce qui est du reversement des AME en ACDPE, les Responsables Syndicaux ont dénoncé la non effectivité de leur reversement pourtant longuement proclamé. « La grosse revendication, c’est d’abord le reversement des AME. Nous avons demandé que les primes soient payées intégralement », a laissé entendre KassaMampo, secrétaire générale de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB).Des doléances reçues par les membres du gouvernement qui ont promis les satisfaire au mieux. Les centrales syndicales ont enfin appelé à plus d’initiative de la part du gouvernement pour le rayonnement du système éducatif.

Entre les lignes :Du point fait globalement de la préparation de la rentrée au niveau des trois (03) ordres d’enseignement, on peut retenir par ailleurs ce qui suit : la mise en place des avances de trésorerie des subventions au profit des trois ordres d’enseignement ; le recrutement de 1623 aspirants en position probatoire entre 2023 et 2026 au profit du MESRS ; la formation de 398 auditeurs dans les ENS de Porto-Novo, de Natitingou, et de Lokossa ; le paiement des primes de rentrée au profit des enseignants du MEMP et du MESTFP ; le paiement de la prime de journée pédagogique au profit des enseignants du MESRS en octobre 2023.

Assise AGOSSA