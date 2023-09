Initiative “First Foods”: L’Unicef organise un forum pour l’alimentation des Jeunes Enfants à Cotonou

Vues : 1

Le Bénin accueille le premier Forum pour l’Alimentation des Jeunes Enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre du 12 au 14 septembre 2023. L’objectif de cette rencontre organisée par l’UNICEF en collaboration avec le gouvernement du Bénin,est de promouvoir un accès équitable à une alimentation riche, équilibrée et diversifiée pour les enfants âgés de 6 à 23 mois dans la région.

Quel est le constat :La malnutrition infantile demeure une préoccupation majeure en Afrique de l’Ouest et du Centre. Près d’un tiers des enfants souffrent d’un retard de croissance et près de 80% ne bénéficient pas d’une diversité alimentaire suffisante, selon les estimations conjointes de la Banque Mondiale, de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance). Ces chiffres témoignent de l’urgence d’agir pour garantir un développement équilibré à chaque enfant. Sans une alimentation diversifiée, les enfants n’ont pas les nutriments essentiels nécessaires à leur croissance et à leur développement. Cette carence entraîne des conséquences durables sur leur santé physique, mentale et sur leur avenir. Pour la Directrice Régionale de l’UNICEF en Afrique de l’Ouest et du Centre, Félicité Tchibindat, la malnutrition est une violation du droit des enfants. Selon elle, l’Afrique de l’Ouest et du Centre dispose de toutes les richesses et ressources nécessaires pour offrir à chaque enfant l’alimentation riche et diversifiée qu’il mérite. « Ensemble, nous devons réfléchir à des solutions durables, encourager les engagements et créer un nouvel espace de coopération. Il est temps de repenser les systèmes alimentaires pour répondre aux besoins des populations et de chaque enfant de la région », a-t-elle dit.

Quelles sont les retombées de ce forum : Les échanges de cette rencontre internationale porteront sur des solutions pratiques pour améliorer la production, la transformation et la vente au détail d’aliments nutritifs produits localement pour les jeunes enfants. Le forum mettra également en évidence l’importance de renforcer la résilience des communautés face aux conflits et au changement climatique, et de promouvoir la souveraineté alimentaire de la région. C’est l’occasion aussi dedéclencher des solutions innovantes pour apporter collectivement des réponses concrètes et durables, notamment en : renforçant l’engagement des gouvernements à mettre en œuvre des normes et des réglementations pour soutenir une alimentation saine pour les jeunes enfants, encourageant les participants, en particulier les micros, petites et moyennes entreprises, à améliorer l’accès à des aliments complémentaires nutritifs et en mobilisant des donateurs et des investisseurs pour soutenir l’initiative “First Foods” et promouvoir des systèmes alimentaires durables.

Entre les lignes :Le Forum régional s’inscrit dans le cadre de l’initiative “First Foods”, dont l’objectif est de transformer les systèmes alimentaires pour combattre durablement la malnutrition infantile sous toutes ses formes.Cette rencontre réunira des représentants gouvernementaux, entrepreneurs, chercheurs, organisations de la société civile, agences des Nations-Unies, investisseurs et donateurs. Ensemble, ils contribueront à bâtir un avenir où la malnutrition infantile ne constituera plus un obstacle au développement et à la prospérité.