Conférence publique de l’Economiste du Bénin: La problématique de la vie après la retraite décortiquée aux travailleurs

En collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin CCI-Bénin, le Journal l’Economiste du Bénin a organisé le jeudi 07 septembre 2023 une conférence publique à l’endroit des retraités et travailleurs. L’événement a eu lieu dans la salle de conférence de la CCI-Bénin à Cotonou autour du thème : « La vie après la retraite au Bénin : Opportunités, menaces ou mort sociale ? ».

Les panelistes de la conférence

Après la retraite, les besoins sont généralement les mêmes et parfois plus importants alors que les revenus sont sensiblement réduits. Ce n’est qu’à cette étape que la retraite devient une préoccupation. Et si on n’y accorde pas une attention particulière, la situation pourrait aller du mal au pire. Pour contribuer à la résolution de ce problème social, l’agence de communication ‘’CHEZ-VOUS’’ éditrice du quotidien économique béninois l’Economiste du Bénin a organisé en partenariat avec la Chambre du Commerce et d’Industries du Bénin cette conférence publique. A travers cette conférence, l’agence entend permettre aux travailleurs et retraités de comprendre l’importance de la vie après la retraite. Plusieurs experts en l’occurrence, Daniel Gouroubera, représentant du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; Franck Togbe, Directeur commercial d’Atlantique Assurances Vie : Jibril Bouraïma, Directeur Général de Saphir Asset Management et biens d’autres ainsi que des structures traitant des questions liées à la retraite au Bénin, étaient présents. La nécessité de préparer la retraite pour le bien-être social en luttant contre les dégâts sociaux qu’engendre l’impréparation de la retraite, a été souligné. Pour ce faire, les systèmes, mécanismes et moyens pour bénéficier des services sociaux, économiques et sanitaires sont exposés aux participants. Dans son allocution, le représentant du Directeur Général de l’Economiste, Rigel Batcho a fait savoir que la retraite pour un travailleur est la cessation des activités professionnelles génératrices de revenus dont il avait l’habitude de vivre. Cette étape de vie nécessite une bonne préparation, planification et une bonne gestion pour une retraite paisible. Par contre elle est malheureusement vécue et conduit au drame quand elle n’est pas bien préparée, planifiée et gérée.

« Souvent les retraités sont désœuvrés et confrontés aux difficultés relatives aux soucis financiers, soucis de santé, le manque de prise en charge sanitaire, de logements, de déplacement, d’alimentation et de vêtements décents » a-t-elle notifié. Et face à ces problèmes plusieurs se livrent facilement à l’alcool, à la toxicomanie, à la mendicité provoquant ainsi leur décès. L’opportunité a été donnée aux participants de poser leurs préoccupations afin que d’amples explications leur soient apportées. Notons que la première édition du salon des seniors est prévue du 02 au 04 septembre 2023 au palais des congrès de Cotonou.

Alban TCHALLA