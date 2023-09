Journée internationale de l’alphabétisation: Yves Kouaro Chabi félicite et appelle les acteurs à plus d’engagement

Vues : 1

A l’instar de plusieurs autres pays dans le monde, le Bénin célèbre ce vendredi 8 septembre 2023, la 58ème édition de la Journée internationale de l’alphabétisation. A cette occasion, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi a adressé un message à la nation invitant les acteurs à un nouvel engagement pour relever les prochains défis.

Ce que vous devrez savoir : Cette édition de la Journée internationale de l’alphabétisation est placée sous le thème : « Promouvoir l’alphabétisation pour un monde en transition : bâtir les fondements de sociétés durables et pacifiques ». Pour le ministre Yves Kouaro Chabi qui félicite les acteurs, c’est une occasion d’examiner et de faire le point sur les approches d’alphabétisation pouvant contribuer à bâtir un fondement solide pour l’épanouissement de l’Homme, en mettant en avant les interactions entre l’alphabétisation et les compétences numériques basées sur la technologie inclusive dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. « Je voudrais saisir l’occasion pour féliciter les acteurs à tous les niveaux, qui ne cessent de consentir des efforts et des sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales », fait-il avant de dire qu’il veut inciter à plus d’engagement, afin de relever les défis qui se dressent devant dans un esprit de collaboration et de partenariat. L’autorité ministérielle dit être convaincue que le pari de la lutte pour la construction d’une société pacifique et durable.

Entre les lignes : Ainsi, cette journée permettra, à l’en croire, de réinventer l’avenir de l’enseignement et de l’apprentissage arrimés à l’alphabétisation, dans le contexte d’un monde en transition ; réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements/apprentissages ; d’examiner les pratiques enseignantes, le rôle des éducateurs, les systèmes de gouvernance et les mesures efficaces susceptibles de soutenir l’apprentissage tout en visant l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et l’ODD 4 en particulier. « Cette Journée Internationale de l’Alphabétisation est l’opportunité de repenser les contenus de formations dans les espaces d’apprentissage de l’alphabétisation en vue de bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques prenant en compte tous les aspects d’une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous », a indiqué le ministre. Pour cela, son département ministériel s’est alors engagé dans la promotion d’une éducation inclusive de développement en adéquation avec le Plan Sectoriel de l’Education qui vise : l’accès équitable aux programmes d’alphabétisation inclusifs ; l’arrimage de l’alphabétisation à la formation professionnelle et le numérique ; l’amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula ainsi que le système de suivi- évaluation ; l’amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur.

Par ailleurs : En outre, le ministre a attiré l’attention sur ce que le Programme d’Action du Gouvernement (PAG), en son Axe 5, invite à : poursuivre la restructuration du système éducatif par l’amélioration de la qualité des formations ; promouvoir l’alphabétisation et l’éducation des adultes en augmentant les opportunités d’emplois grâce à une meilleure offre visant ainsi la réduction de la pauvreté. « Les ambitions actuelles du développement et les réformes éducatives de notre pays exigent alors une meilleure organisation et l’arrimage du sous-secteur de l’alphabétisation au système éducatif formel afin de lui donner toutes les prérogatives concourant à rebâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques », a souligné Yves Kouaro Chabi dans son adresse.

