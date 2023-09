Arbitrage et médiation des litiges commerciaux: Le CAMeC-Bénin célèbre ses 20 ans d’existence dès le 23 octobre prochain

Vues : 2

Le président du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin), Alain Amoussoukpèvi a animé une conférence de presse, le jeudi 7 septembre 2023 dans la salle de réunion du CAMeC-Bénin. L’objectif principal de cette rencontre avec les hommes de la presse est d’informer le public sur la célébration, le 23 octobre 2023, du vingtième anniversaire de la création dudit centre.

Alain Amoussoukpèvi, président du CAMeC-Bénin

Créé en 2003, le CAMeC-Bénin est un organe de la CCI-Bénin mis à la disposition des chefs d’entreprises pour faciliter le règlement des litiges nés de leurs relations commerciales. Sur les six dernières années, il a traité au moins 100 dossiers d’arbitrage, de médiation et de conciliation. Il a rendu 20 sentences et a signé 16 accords et 02 accords sur la conciliation. A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Centre entend organiser diverses activités avec la présence de plusieurs personnalités. A travers cette commémoration, il s’agira de faire davantage la promotion des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) notamment de la médiation et de l’arbitrage. La célébration des 20 ans du CAMeC Bénin est placée sous le parrainage du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L’événement est également soutenu par des partenaires du secteur privé tels que la SOBEBRA, SIAB, EUROCHAM, etc.

Quelles sont les activités de cette commémoration : Les principales activités prévues dans ce cadre sont, d’abord, l’organisation des concours sur la médiation et l’arbitrage. L’objectif est de faire connaitre aux hommes d’affaires et aux entrepreneurs sur la base des connaissances, les compétences des étudiants qui s’intéressent aux Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) pratiqués par le CAMeC Bénin. Ces concours visent à sensibiliser le public, sur les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges pratiqués par le CAMeC-BENIN depuis vingt ans d’existence ; susciter l’intérêt des hommes d’affaires aux Modes Alternatifs de Règlement des Litiges ; obtenir l’adhésion des hommes d’affaires à l’insertion des clauses compromissoires du CAMeC-Bénin dans leurs contrats d’affaires. Au terme des épreuves, les candidats finalistes recevront de nombreux prix à savoir des trophées ; des enveloppes financières; de la documentation juridique. Suivra l’organisation d’une formation de renforcement des capacités des arbitres et médiateurs en arbitrage et en médiation. Ce renforcement de capacité durera deux jours (du 9 au 10 octobre 2023), à Azalaï hôtel. Bien avant cela, une grande conférence-débat va se tenir sous le thème: « Les MARL et le recouvrement des créances », le vendredi 6 octobre 2023 à Azalaï hôtel. Elle aura lieu avec les acteurs, prescripteurs des Modes Alternatifs de Règlement de Litiges et d’éminents communicateurs tels que Dr Achille NKWANZA du Cameroun, DJIBO Bintou Boli du Burkina-Faso, Dr Karel DOGUE du Bénin, ainsi que d’autres arbitragistes et médiateurs étrangers etc. Les participants sont les avocats, les notaires, les huissiers, les experts-comptables, les responsables de la police républicaine, les dirigeants des banques et institutions financières. L’objectif de cette conférence-débat vise à susciter l’adhésion de quelques grands acteurs qui ont été ciblés et qui n’ont pas encore d’engouement à la pratique des MARL.

Entre les lignes : Il est également prévu un colloque international du 11 au 13 octobre 2023, à Azalaï Hôtel de Cotonou sur le thème: « MARL et recouvrement des créances ». Le dernier jour sera consacré au déroulement de la phase finale des concours. Plusieurs activités au programme tels que: des communications autour des thèmes très intéressants avec des conférenciers tels que : Bintou BOLI DJIBO, William KODJO KPAKPASSOU (Président du TCC), Nicolas YENOUSSI (Directeur Général des Impôts), Bernadette HOUNDEKANDJI, Dr. Karel DOGUE (Directeur des Etudes de l’ERSUMA), Valentin KPAKO (juge au TCC), etc. films documentaires, slams, sketches, coupure de gâteaux, déroulement de la phase finale des concours, distributions de trophées. Ce colloque permettra entre autres aux participants de capitaliser les bonnes pratiques internationales sur la médiation et d’arbitrage à travers les partages d’expériences. Une autre action de communication sera menée autour du thème : « Le CAMeC-Bénin : 20 ans après : bilan et perspectives », sur I’ORTB.

A.T.