Revue sectorielle conjointe de l’éducation: De nouvelles orientations pour un secteur éducatif plus performant

Ce que vous devriez savoir :Le ministre des enseignements maternel et primaire, SalimaneKarimou, chef de file des ministres en charge de l’éducation, a procédé le jeudi 07 septembre 2023 à Cotonou, à l’ouverture de la cérémonie de revue conjointe du secteur de l’éducation. Cette rencontre a mobilisé les différents acteurs du secteur que sont le Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers, la société civile, les collectivités territoriales, les associations, ONG et organisations syndicales. Analyse des indicateurs par sous-secteur ; présentation du Cadre Commun d’Appréciation des performances du secteur sont entre autres éléments de la note de performance sectorielle sur lesquels se sont prononcés les acteurs du système éducatif. Durant 48 heurs, les participants vont éplucher, discuter et vider toutes les préoccupations pour un secteur éducatif béninois plus rayonnant que jamais.

Que disent-ils :A l’ouverture de la session, le ministre SalimaneKarimou, a souligné que le Gouvernement du Bénin ambitionne transformer le système éducatif en vue de le rendre plus que jamais « le socle du développement national, c’est-à-dire un système éducatif qui constitue une réelle réponse à l’employabilité, qui promeut l’auto-emploi, la création de richesses, le bien-être individuel et collectif». Pour le ministre, cette revue conjointe est l’occasion de faire le point de la mise en œuvre des recommandations en termes du point d’exécution physique et financière des budgets du secteur ; de l’évolution des indicateurs de performance ; du point de la mise en œuvre des budgets de l’année en cours au 30 juin ; de l’évolution du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). Il a par ailleurs salué les efforts méritoires des PTFs en vue de l’éclosion du système éducatif de sorte qu’il devienne systématiquement résilient et performant. « C’est donc très reconnaissant qu’au nom du gouvernement béninois et surtout de son Chef, SEM Patrice TALON, je leur décerne ici un satisfecit bien mérité. Dans le même registre, je voudrais renouveler ici ma marque de reconnaissance à l’endroit du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) eu égard aux importants projets par lui financés et aux nouvelles ressources qu’il a annoncées au profit de l’éducation de nos enfants », dit-il. A en croire, le secrétaire technique et permanent du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education (PDDSE), Wilfrid Guézodjè, la présente rencontre se tient en respect des dispositions mises en place pour assurer le suivi-évaluation des performances du secteur de l’éducation. Il n’a pas manqué d’inviter la pléthore des acteurs de l’éducation à mettre du sien pour aider le Secrétariat Technique et Permanent du PDDSE à atteindre les résultats escomptés au terme de la revue. « Cette rencontre revêt un caractère important. Car, elle permet d’évaluer conjointement les progrès réalisés, d’identifier les défis et de renouveler notre engagement pour une éducation de qualité pour tous d’ici l’an 2030 en lien avec l’Objectif de Développement Durable 4 », dira Aliou Ouattara, chef de file des PTF avant de rappeler que l’éducation est le pilier fondamental sur lequel reposent le développement durable et l’épanouissement de nos sociétés.

