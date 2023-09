Annonce de la suppression des visas aux ressortissants chinois: Le ministre Bakari dévoile les ambitions du président Talon

Vues : 3

Dans une émission spéciale diffusée sur la télévision nationale (ORTB) le mercredi 06 septembre 2023, le ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari s’est prononcé sur la nouvelle dynamique de la diplomatie du Bénin. Au cours de cette émission, il a justifié les raisons qui fondent la suppression des visas aux ressortissants chinois venant au Bénin.

A propos de la suppression des visas : « L’option du président de la République en supprimant les visas pour les ressortissants chinois, c’est pouvoir avant tout promouvoir le tourisme. Il y a un énorme investissement qui a été réalisé dans le domaine du tourisme ». C’est ce qu’il faut retenir des propos du ministre des Affaires Étrangères, Olushegun Adjadi Bakari intervenant sur l’ORTB. Il a justifié l’annonce de la suppression des visas aux ressortissants chinois par le fait que le « président de la République croit que nous avons le potentiel d’attirer de plus en plus de touristes chinois au Bénin. L’ambition, c’est de capter 1 à 2 millions de touristes qui viennent au moins pour le Bénin ». Cette décision, à en croire le ministre, est une opportunité pour les agences de voyage. Il ajoute également que c’est une opportunité exceptionnelle pour les hôtels, les restaurants et les circuits touristiques. « Le président de la République a vraiment créé une opportunité unique pour les investisseurs et les PME du secteur logistique. Il a réellement ouvert la voie pour un nouveau secteur touristique », soutient le ministre.

Sur la nouvelle dynamique de la diplomatie : Depuis le retrait du volet ‘’coopération’’ au niveau du ministère des Affaires étrangères et le changement intervenu, il est à noter une nouvelle dynamique de la diplomatie du Bénin. Selon le ministre Olushegun Adjadi Bakari, c’est une diplomatie tournée vers l’amélioration des actions de développement. « Une diplomatie d’appui à la coopération et à la mobilisation financière, d’attraction d’investissements directs étrangers …C’est le signe d’une diplomatie d’influence et de la présence du Bénin dans la scène sous-régionale et la scène internationale », a-t-il dit. A cet effet, le Bénin a renoué ses relations avec le Nigéria. Pour lui, ce qui a changé, c’est que les relations entre Talon et Tinubu permettront dans le futur d’améliorer sensiblement les relations entre les deux pays. « Le président Talon a à cœur de mettre le rapprochement entre ces deux pays. Nous avons des échanges commerciaux très importants. Notre objectif, c’est d’être un pays qui s’intègre aux chaînes de valeurs du Nigéria », fait-il comprendre. S’agissant des 13 accords récemment signés en Chine, il a expliqué qu’il est question de deux catégories d’accords. Il a salué la vision du Chef de l’Etat qui a fait part à son homologue Xi Jinping, que le Bénin souhaite que la Chine passe d’une aide au développement à une aide à l’investissement direct étranger. « Au-delà de notre fierté, je pense que c’est une opportunité pour tous les hommes d’affaires de pouvoir intégrer ce marché chinois. Les produits spécifiques dont le soja, l’ananas sont concernés. Ce que veut le président de la République au-delà des exportations de nos produits, c’est la transformation de nos produits et que nous puissions exporter des produits manufacturés », a dévoilé l’invité de l’émission.

Par ailleurs : Sur des préoccupations liées à la mise en place de cette politique, il pense que mettre les quotas ne serviraient pas à grand-chose. Olushegun Adjadi Bakari recommande le travail pour améliorer la qualité et la compétitivité des entreprises béninoises. Le ministre a précisé que le travail qui se fait aujourd’hui au niveau de son ministère, est juste un continuum. « Il n’est pas question de faire table-rase de ce qui est fait par le passé. La visite en Chine est le résultat des actions qui ont été menées au bout des cinq dernières années. Il n’y a pas de changement radical. Il s’agit en fait de s’assurer que nous sommes en mesure de franchir ce nouveau cap. C’est un cap qui s’inscrit dans un objectif qui est clair : faire en sorte que la diplomatie béninoise serve à améliorer le quotidien des Béninois », indique-t-il avant de poursuivre : « nous sommes en train de travailler pour gommer la distance entre l’Etat béninois et nos citoyens vivants à l’étranger, en faisant en sorte que l’Etat soit disponible pour eux dans leur salon. L’ambition c’est de maximiser les intérêts du Bénin ».

