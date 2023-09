Bilan quinquennal du parti Moele-Bénin à son premier congrès ordinaire: « Moele-Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs », se rejouit Ayadji

Vues : 6

Les partis amis saluent l’engagement et le leadership de Jacques Ayadji

L’intégralité du disicours du président du parti Moele-Bénin

Jacques Ayadji, président du parti Mole-Bénin

Ce que vous devriez savoir : A la suite de son congrès constitutif organisé le 28 juillet 2018 à Dassa-Zoumè, le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a tenu son premier congrès ordinaire les 02 et 03 septembre 2023 au palais des congrès de Cotonou. Ceci conformément aux textes et statuts de la formation politique. Les assises se sont déroulées autour du thème « Moele-Bénin: résolument en marche ». Depuis sa création, le parti, présidé par Jacques Ayadji, participe à l’animation de la vie politique et aux élections. Avec ses cinq années d’existence, la formation politique a connu trois congrès extraordinaires, trois conseils nationaux et plusieurs réunions du bureau politique nationale. Pour faire le bilan de leur parcours et prendre de nouvelles résolutions pour la bonne marche de leur parti, les responsables ont organisé ce premier congrès. Il a réuni les membres du Bureau Politique National (BPN); les Coordonnateurs de circonscription électorale (CCE); les vice- Coordonnateurs de circonscription électorale (VCCE); les coordonnateurs communaux (CC) et les commissaires aux comptes. Plusieurs autres partis de la mouvance comme de l’opposition à savoir l’UP le Renouveau, le BR, le MPL, Les Démocrates, le PCB, la FCDB ont honoré de leur présence cette activité.

Entre les lignes : Dans son allocution, le président Jacques Ayadji a justifié la création du parti Moele-Bénin. ll s’agit de la marche imprimée depuis avril 2016 avec les nouvelles réformes. Selon ses explications, le parti s’est mis en marche pour concrétiser le développement. « De la date de création à ce jour, Moele-Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs. Le parti est en marche vers quelque chose de noble et de sain. Jacques Ayadji a salué la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et note que le parti a fait un pas de géant en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Le parti est à l’avant-garde de l’homme, acteur de développement. C’est pourquoi il lance un appel aux acteurs politique pour qu’ensemble, ils mettent fin à transhumance politique. Car, dit-il, « la politique doit cesser d’être le jeu flou et dangereux qui fait peur et arborer sa vraie définition qui est la gestion de la cité conformément à des valeurs idéologiques. Pour Moele-Bénin, seules les idées et les convictions pourront transformer l’Homme et lui permettre de travailler pour accéder aux matériels dont il sera fier ». Le président de Moele-Bénin a remercié également le Chef de l’Etat pour son soutien à son parti et témoigne ses gratitudes à Bruno Amoussou ainsi qu’au Professeur John Higué.

La délégation des députés Démocrates

Par ailleurs : A ce congrès, toute la classe politique a félicité les efforts d’Ayadji pour avoir tenu jusque-là le parti Moele-Bénin en dépit des obstacles et des tempêtes. C’est le cas de la FCDB de l’opposition constructive, qui soutient et encourage Jacques Ajadji pour son leadership, son engagement, sa défense et son attachement aux valeurs démocratiques. « Ce congrès prouve que Moele-Bénin œuvre pour la paix et la démocratie et la consolidation des liens de solidarité entre les partis politiques », a fait savoir le Vice-président dudit parti, Sabi Yarou. Le parterre de personnalités présentes à ce rendez-vous, a été salué par la délégation du parti Les Démocrates conduite par le député Joël Godonou, qui trouve que c’est une bonne chose que les fils et filles du pays se retrouvent et discuter. « Vous jouez très bien votre partition dans la République avec l’option que vous vous êtes donnée de faire de la mouvance critique », soutient Damien Hounguè, représentant de la Fcbe. Allant dans le même sens, le porte-parole du Pcb, Kokou Zounon trouve que le congrès de Moele-Bénin rompt avec la politique d’exclusion. Le BR et l’UP le Renouveau encouragent les différents efforts de bonne gouvernance interne du parti.





Discours d’ouverture du premier congrès ordinaire de MOELE Bénin

Camarades membres du Bureau Politique National de MOELE-BENIN

Camarades Coordonnateurs et Vice-Coordonnateurs des Circonscriptions Electorales de MOELE-BENIN

Camarades Coordonnateurs Communaux de MOELE-BENIN

Camarades Commissaires aux Comptes de MOELE-BENIN

Chers congressistes

Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques amis ici présents

Mesdames et messieurs les professionnels des médias, toutes presses confondues

Distingués invités

Mesdames, Messieurs

Permettez-moi d’entamer mes propos par ce cri de ralliement cher à MOELE-BENIN, cri de ralliement qui nous permet de rester debout en dépit des obstacles et des tempêtes. Citation : « la route est longue, avançons ensemble. » fin de citation.

Mais qu’est-ce que la route ? « La route est un tapis roulant peint en noir qui se met en marche dès qu’on appuie sur le démarreur de la voiture. », nous enseigne François CAVANNA. Et à Jacques ATTALI de nous dire que le nomade ne se met pas en marche s’il n’a pas une terre promise à laquelle rêver. Voilà trois citations qui nous inspirent à ces heures où MOELE-BENIN, notre parti politique remplit une obligation statutaire à la grande satisfaction de ses membres. C’est le moment de décerner notre satisfecit au comité d’organisation qui n’a ménagé aucun effort pour faire de cette obligation statutaire une réalité, un succès éclatant. Je remercie du fond du cœur le comité intellectuel, bras armé du Comité d’Organisation ainsi que toutes les bonnes volontés qui se sont impliquées dans l’organisation de ce premier congrès de notre parti politique MOELE-BENIN.

Je n’oublie pas les membres de la Direction de l’Information et de la Communication ainsi que ceux de la Direction de la Production Audiovisuelle pour leurs contributions de qualité.

En marche nous sommes

En marche est notre crédo

Résolument en marche est notre thème de congrès.

Mais qu’est-ce à dire réellement ?

Que devons-nous comprendre par ce thème sous lequel nous plaçons notre premier congrès ordinaire ?

A quelles dispositions mentales individuelles et collectives nous invite ce thème ?

Simplement défini, en marche signifie qui a pris le départ ou encore qui s’est mis en mouvement. Certainement pour un objectif ou une terre promise ! Nul doute que toute marche a un objectif. Mais d’abord de quel départ s’agit-il ? Il s’agit du Nouveau Départ imprimé par la marche qu’a pris le Bénin depuis le 06 Avril 2016. L’essence profonde de ce départ a été à la base de notre volonté d’inscrire des jeunes et des femmes, des convaincus de la chose politique dans une marche pour des résultats tangibles porteurs de progrès et de développement dans une logique d’engagement qui force respect et admiration.

Chers congressistes, distingués invités,

Si le mot développement place l’Homme au centre de sa problématique, MOELE-BENIN s’est mis en marche pour le concrétiser et ceci résolument. Ne dit-on pas que la richesse première d’un pays reste la qualité de sa ressource humaine ? Notre parti est à l’avant garde de la construction de l’Homme, acteur de développement et de progrès significatifs. Pour ce faire, notre parti politique a très tôt compris qu’une organisation politique est d’abord une discipline d’hommes et de femmes réunis dans un creuset qui respectent des principes retenus de commun accord et qui les crédibilise.

Ce congrès est prévu par nos statuts ; nous le tenons à bonne date et il fait suite à :

un congrès constitutif le 28 Juillet 2018 à Awaya dans la commune de Dassa-Zoumè ;

trois congrès extraordinaires tenus respectivement le 03 Novembre 2019 à Abomey, le 26 Septembre 2020 à Abomey-Calavi et le 29 Janvier 2022 à Dassa-Zoumè.

trois conseils nationaux tenus respectivement le 14 Septembre 2019 à Sèmè-Podji, le 09 Aout 2020 à Cotonou et le 24 Juillet 2021 à Azovè.

plusieurs réunions du Bureau Politique National et du Bureau Directeur National organisées à bonne échéance sur des problématiques liées à la vie du parti et à l’actualité.

Avoir respecté ces rendez-vous statutaires, c’est faire preuve de discipline de groupe, de respect des textes, de formation de l’Homme à la chose politique, de conscience de l’intérêt général et c’est bien la preuve que nous sommes en marche vers quelque chose de noble et de sain pour tordre le cou aux raccourcis et escamotages ainsi qu’au désamour du peuple pour la chose politique.

Résolument, MOELE-BENIN est en marche.

Pour nous, c’est le sens du nouveau départ. La politique doit cesser d’être ce jeu flou et dangereux qui fait peur pour arborer sa vraie définition qui est la gestion de la cité conformément à des valeurs idéologiques, à des convictions affirmées et des responsabilités assumées.

MOELE-BENIN est donc un signe du temps qui est en marche, résolument en marche.

Du 28 juillet 2018, date de création de notre parti Politique à ce jour, que de chemin parcouru !

Des rendez-vous manqués, des rendez-vous assumés et des tempêtes traversées. Sur le parcours, le temps a été notre allié et résolument MOELE-BENIN est resté en marche avec ses objectifs majeurs que sont :

L’OBLIGATION DU DÉBAT IDÉOLOGIQUE

Elle devra conduire à la classification objective des partis politiques toutes sensibilités confondues. C’est un impératif et toute résistance ne fait que reporter ou retarder l’échéance en entretenant ce flou qui hypothèque la réforme du système partisan avec encore ces démissions tous azimuts, ces mouvements anarchiques et ces sauts répétitifs d’un parti Politique à l’autre. Que gagnent nos partis politiques en ayant tous ou presque tous des prestataires de services occasionnels plutôt que des militants au vrai sens du terme qui pensent être au service rémunéré du Président du parti et non d’un idéal. Il s’agit là, d’une part, d’un dévoiement du militantisme et, d’autre part, d’une sorte de consensus non écrit sur la corruption. Cette anarchie doit cesser et résolument MOELE-BENIN y travaille avec méthode et ses moyens.

C’est le moment de lancer un appel aux acteurs politiques pour qu’ensemble nous nous engagions à mettre fin à ce qui a tout l’air d’un trafic déshonorant pour toute la classe politique et à travailler à nourrir nos militants et/ou sympathisants d’idées, d’idéaux et d’idéologie. En effet, ce qui a été fait jusque-là pour mobiliser les masses, à savoir l’usage parfois sans normes et sans retenues du matériel et de l’argent a des limites, de grandes limites. Seules les idées et les convictions sauront transformer l’Homme et lui permettre de travailler pour accéder honnêtement au matériel et à l’argent dont il sera fier et surtout saura faire bon usage.

C’est un pari que la révolution de 1972 avait partiellement gagné avec le Parti de la Révolution Populaire du Bénin que nous avons balayé en 1990 sans discernement aucun pour créer une société qui n’a de repère que d’argent, foulant ainsi au pied le patriotisme et la nation. Nous avons le devoir impératif de rebrousser chemin pour que nos enfants soient pris en charge dès leur naissance dans un moule de formation au patriotisme pour créer au niveau de nous tous le sentiment et le mental du Bénin first, c’est-à-dire le Bénin d’abord pour paraphraser l’American First.

Voilà la motivation pour laquelle nous avons prévu une conférence inaugurale du présent congrès pour aborder la problématique de la réforme du système partisan sous les aspects du débat idéologique, de la transhumance politique et du financement public des partis politiques.

Dans ce cadre, le Parti a fait appel à une personnalité d’envergure et spécialiste des questions de démocratie et de gouvernance pour animer cette conférence. Il s’agit du politologue Mathias HOUNKPE. Basé actuellement à Bamako, au Mali, il a donné sa disponibilité pour animer cette conférence, au regard de l’importance du thème, tant pour le Bénin que l’Afrique.

Mathias HOUNKPE a plus de deux décennies d’expérience dans la promotion des élections et de la bonne gouvernance en Afrique de l’ouest, y compris une vaste expérience des processus électoraux en tant qu’administrateur de programmes, chercheur, observateur, leader d’opinion et enseignant.

Le conférencier échangera avec nous tous ici présents, politiques, société civile et intellectuels, pour nous aider à trouver des pistes de réponses à nos interrogations légitimes.

La suite logique de ce débat idéologique tant souhaité est l’adoption par notre pays d’un mode de gouvernance politique adapté à nos réalités socio-culturelles et cultuelles, un chantier entier sur lequel MOELE-BENIN invite humblement à la réflexion, les partis politiques, toutes sensibilités confondues, les intellectuels et les acteurs de la société civile.

C’est un défi à relever, et notre pays peut, comme en 1990, prendre le lead de ce chantier déterminant pour l’avenir de notre sous-région et de l’Afrique.

LE PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

Un concept développé par MOELE-BENIN qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et enrichir notre pays ; le patriotisme économique est un gage pour le développement de notre pays, le Bénin. Notre programme en cours de formulation PRUN entendu Programme de Renforcement de l’Unité Nationale et son premier projet PRUNA entendu Projet de Renforcement de l’Unité Nationale par l’Agriculture sont des piliers du patriotisme économique. Ici l’idée maîtresse qui est économique – le PRUN devant embrasser à part l’agriculture, d’autres secteurs comme la santé, l’éducation, le sport, etc. – sous-tend un idéal politique qui est le patriotisme et l’unité nationale.

L’INCLUSION

Ce fut le thème de notre projet de législature pour les élections législatives de janvier 2023. Osons l’inclusion pour un Bénin inclusif a été en effet notre offre de législature qui a emporté un peu moins de 57 000 voix, soit 2,3% de l’électorat et c’est aussi le moment de dire notre sincère gratitude à ce beau monde qui y a cru en votant MOELE-BENIN.

Cette offre avait deux volets : l’inclusion politique et l’inclusion sociale.

Sur le plan politique, l’inclusion n’est rien d’autre qu’une nouvelle façon de penser la société, le vivre ensemble. S’il est une évidence qu’elle caractérise les rapports entre les individus ou les groupes d’individus avec les systèmes sociaux, elle n’a de chance de réussir que lorsqu’elle permet aux systèmes de puiser ses informations de l’environnement qui les ont générés. De ce point de vue et dans le but de pérenniser nos systèmes de gouvernance, c’est à dire mettre fin à l’éternel recommencement pour toujours tisser avec discernement la nouvelle corde au bout de l’ancienne afin de construire dans la durée, notre pays ou plus exactement nos dirigeants ont besoin d’une immersion dans le passé immédiat et lointain pour puiser des informations et fédérer les énergies dans le but de rendre l’inclusion réelle et parfaite.

Sur le plan social, il s’agit essentiellement de la prise en compte de toutes les catégories sociales de notre pays en l’occurrence les femmes et les personnes en situation de handicap. La réforme du gouvernement de la rupture qui oblige chaque parti politique à présenter une liste de 24 candidatures exclusivement féminines a permis d’avoir une présence minimale de 24 femmes à l’assemblée nationale, soit 22% de l’effectif de la représentation nationale. C’est une avancée notable et MOELE-BENIN n’est pas en marge de cette dynamique ; les organisations internationales ainsi que celles de la société civile qui accompagnent les partis politiques au Bénin ont témoigné des efforts faits par notre parti politique pour l’émergence des femmes dans le jeu politique.

En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, notre parti a fait un pas de géant qui conforte aujourd’hui la réforme du gouvernement en la matière.

Mesdames et messieurs les congressistes

Distingués invités

Le devoir nous appelle tant au plan national que sous régional et international.

Au-delà du cadre national, notre attention est portée sur la situation sous régionale avec la crise au Niger. Cette situation qui préoccupe et mobilise au plus haut niveau ne laisse personne indifférent. Pour notre part, la démocratie telle que nous l’avons importée sans discernement est une construction permanente et nos pays s’y attellent avec tout ce qu’elle exige comme efforts individuels et collectifs. Et avec d’autres, nous partageons la conviction que dans ce contexte démocratique, la voie d’accès au pouvoir reste les urnes. S’en écarter n’est pas souhaitable et les peuples doivent en prendre conscience. Cette conscience populaire ne sera effective qu’avec les efforts de sensibilisation des acteurs politiques à tous les niveaux, toutes sensibilités confondues. Aussi recommandons-nous la sensibilisation et le dialogue constant dans un vaste moule de diplomatie, comme remèdes à la situation du Niger qui embrase la sous-région ouest africaine et le continent tout entier.

Sur le plan international enfin, le monde, depuis les évolutions politiques en Asie et en Amérique latine, la pandémie du Covid 19 exacerbée par la guerre en Ukraine, le monde disais-je, évolue vers un nouvel ordre mondial. C’est un élan qui justifie le repositionnement intelligent et réaliste de notre pays et de notre continent face aux enjeux. La jeunesse panafricaniste sait se faire entendre et les dirigeants à divers niveaux mesurent l’impact du discours. Ça aussi c’est une marche dans laquelle l’objectif doit rester l’épanouissement des peuples. Discernement et diplomatie resteront nos socles d’action afin de toujours avoir comme objectif l’amélioration des conditions de vie des populations qui ont délégué leur pouvoir en confiant leur destin aux politiques même si le défaut de formation de ces populations au militantisme et au patriotisme (le Bénin first ou le Bénin d’abord évoqué plus haut) fait qu’elles ne mesurent pas la portée de cette action de délégation de leur pouvoir, ce qui fait que, plutôt que de déléguer ce pouvoir, elles le vendent périodiquement aux acteurs politiques les plus offrants qui s’obstinent jusque-là à toujours les maintenir dans le dénuement total pour pouvoir continuer à les nourrir saisonnièrement de matériel et d’argent plutôt que d’idées, d’idéaux et d’idéologie.

Je m’en voudrais de ne pas saisir cette occasion solennelle pour remercier les organisations internationales et celles de la société civile qui ont accompagné MOELE-BENIN et ont permis à ces militantes et militants d’avancer ensemble sur cette route pourtant longue et pleine d’embuches pour continuer à rester en marche, à rester résolument en marche. Il s’agit de :

L’Institut Néerlandais pour la Démocratie ; Multipartite (NIMD) ;

L’Institut Républicain International (IRI) ;

L’Institut pour la Gouvernance Démocratique ;

Care International (IGD) ;

Women’s Rights Organisation Plateform of BENIN (WROP-BENIN) ;

Le Creuset des Femmes Engagées pour des Nominations et des Elections Paritaires ;

La Fondation Internationale du Parti du Centre Suédois (CIS) et de l’Institut Général Tiémoko Marc Garango pour la Gouvernance et le Développement (CIS-IGD/BENIN) ;

La fondation Friedrich Ebert ;

La Fondation Hans Sedel.

Je remercie aussi les professionnels des médias, toutes catégories et tendances confondues pour leur accompagnement dans cette marche du parti MOELE-BENIN. Chers amis journalistes, MOELE-BENIN n’est pas ce qu’il est aujourd’hui sans votre contribution à vous tous. Merci encore.

Je me fais le devoir d’exprimer ma gratitude au Président Bruno AMOUSSOU, homme politique et homme d’expérience dans le militantisme et la marche politique axée sur des idées, des idéaux et une idéologie, il ne nous a jamais marchandé son soutien et ses conseils. Merci Président Bruno AMOUSSOU.

Merci aussi à ces hommes et femmes politiques et intellectuels qui nous inspirent dans ce cheminement rempli d’embûches, mais exaltant et porteur d’espoir. Professeur John IGUE, merci pour votre présence et surtout pour vos riches contributions, par la réflexion, au développement du Bénin et de l’Afrique.

Je ne saurais terminer ce discours sans exprimer ma profonde reconnaissance au Président Patrice Athanase Guillaume TALON pour son soutien sans cesse renouvelé à notre parti MOELE-BENIN, soutien qui nous permet de poursuivre résolument notre marche afin que, comme il l’a souhaité publiquement le 06 février 2021, le parti grandisse et envahisse tout le Bénin.

C’est sur ces différents mots de gratitude, de reconnaissance et d’espérance que je déclare ouvert le premier congrès ordinaire de MOELE-BENIN.

Vive MOELE-BENIN résolument en marche

Vive la démocratie adaptée à nos réalités socio-culturelles et cultuelles

Vive le Gouvernement de la Rupture

Vive le BENIN

Je vous remercie

Cotonou, le 02 septembre 2023

Le Président,

Jacques O.H.S. AYADJI