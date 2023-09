Polémique autour des codes QR des actes de l’Anip: Le Directeur Général Pascal Nyamulinda rassure

Vues : 4

Suite aux inquiétudes des internautes sur la supposée information secrète cachée dans le Code QR présent sur le document, le Directeur Général de l’Anip, Pascal Nyamulinda a répondu aux questions dans le N°24 de la session Ask GouvBenin diffusée, le jeudi 31 août 2023 autour du thème : « Délivrance des actes d’état civil par l’ANIP : Quelle efficacité et fiabilité aujourd’hui ? ». Il est à retenir que le DG Anip a démenti les informations véhiculées jusque-là sur les réseaux sociaux. A l’en croire, aucune autre application comme le font croire les internautes, ne peut déchiffrer le Code QR présent sur le document. Le Code QR, explique-t-il, permet d’identifier le propriétaire et assurer la sécurité et l’intégrité des données qui sont visibles. « Les données lues sur le QR code des actes de l’Anip par les lecteurs standards est chiffrées et n’est décodable par une application spécifique mise à la disposition des services publics ou privés et des missions diplomatiques et consulaires et des prestataires des services qui en ont fait la demande », a-t-il indiqué. Il a fait savoir que l’Anip travaille à rendre public des applications qui permettront l’authentification des documents délivrés. Ceci pour offrir un service de qualité, inclusif, simplifié, dématérialisé et avec sérénité aux usagers de l’agence. « Dans les tous prochains jours, l’Anip mettra en place des applications économiques et simplifiées afin de leur permettre la consultation des données d’identité, la correction d’acte, l’actualisation du numéro de téléphone, la délivrance de l’acte de mariage, de coutume ainsi que d’autres documents », a-t-il dit. Quant aux personnes qui feraient payer des frais exorbitants aux usagers, il fait comprendre que l’Anip n’a délivré aucun agrément à un intermédiaire que ce soit.

Alban TCHALLA