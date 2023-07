Handball/Phase 1 Moov Ligue Pro: La 2e journée disputée, ASPAC homme surprend Flowers

Vues : 2

Un joueur d’Aspac tirant au but

Organisée par la Ligue professionnelle de handball que préside Clarisse Hounzali, la phase 1 de la Moov Ligue Pro de handball s’est poursuivie ce week-end. Ainsi, les amoureux de cette discipline ont eu droit à 12 matchs dont 6 chez les dames. Et au terme desdits matchs, on retient la défaite de Flowers homme face à l’association sportive du port autonome de Cotonou (Aspac). Les hommes d’Aimé Sebio ont perdu par le score de 23-18. Ils donnent de ce fait l’occasion aux portuaires qui avaient pris le champion en titre par un but d’écart lors de la première journée de réaliser un bon début de cette phase avec 2 victoires en 2 matchs. Les blancs bleu ayant battu le champion et son dauphin ont Étoile Bleue, Abo sport, Assec et Espoir Hbc encore à jouer. Des matchs à prendre aux sérieux également pour ne pas se voit surprendre.

Pour ce qui est des autres rencontres, il faut retenir qu’Abo Sport a dominé Étoile Bleue (31-17), et qu’Assec a atomisé Espoir (52-19).

Chez les dames Flowers poursuit sa série de victoires (29-16) devant Flambeau. Même chose pour Aspac dame qui a pris Adjidja (22-19). Devant son public Baobab n’a eu aucune chance face à Modèle qui l’a défait (28-08).

Anselme HOUENOUKPO