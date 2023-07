Programme Eglise verte/Marche Verte: L’Archidiocèse de Cotonou toujours focus sur la sauvegarde de l’environnement

Vues : 18

L’arrivée du peleton dans l’enceinte de l’écglise St michel de Cotonou

Ce que vous devriez savoir :Sous la direction de l’Archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, les fidèles de l’église catholique ont marché pour sensibiliser sur la protection de l’environnement. C’est à travers de la Marche Verte organisée, le jeudi 29 juin 2023 par l’Archidiocèse de Cotonou qui démontre encore une fois son engagement pour la sauvegarde de l’environnement. Cette marche tenue dans le cadre de la mise en œuvre du Programme église verte (Pev) a connu la participation du Coordinateur résident du Système des Nations Unies au Bénin, du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), des représentants du ministère du Cadre de vie et d’une foule de fidèles.

Au début comme à la fin, la foule est restée grande autour de l’archevêque de Cotonou, Roger Houngbédji, qui a conduit lui-même de la Place de l’Etoile Rouge de Cotonou jusqu’à l’Eglise St Michel en passant par l’église Saint Jean et le carrefour Unafrica. Une liesse qui n’a laissé personne indifférente. Les agents pastoraux, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs, les cadres des ministères, les représentants des organisations internationales, les représentants des organisations non gouvernementales intervenant dans la protection de l’environnement, tous ont donné de leur temps pour marquer cette initiative qui a été une vraie occasion de sensibilisation à travers les différents messages inscrits sur les pancartes et banderoles. Comme messages on pouvait lire « Ensemble disons non à la pollution plastique, non aux jets des sachets sur le sol au lieu des poubelles, non à la mauvaise gestion des ordures ménagères, oui à l’adoption des solutions alternatives aux sachets plastiques comme les emballages en feuilles végétales, en papier, en carton et les sacs en tissu ». Autant de message qui vise à faire de la protection de l’environnement une réalité d’abord dans l’archidiocèse de Cotonou et ensuite dans les autres diocèses du Bénin.

Ce qu’ils en disent : Cette marche verte appelle à un changement de comportement. Et c’est ce qu’a rappelé le Coordinateur du Programme, Georges Adéyè, qui disait « elle appelle à la conversion écologique à travers la sensibilisation pour un changement de comportement ». Quant à Mgr Roger Houngbédji, le Programme dénommé « Église verte » est une réponse aux appels des Souverains pontifes, en vue de la protection de « notre maison commune, la terre ». « Notre marche verte de cet après-midi revêt alors toute son opportunité, en ce sens qu’elle constitue une forte sensibilisation aux conséquences néfastes et durables de ces plastiques dénudés de toute forme de charité », a-t-il fait savoir avant de remercier les hommes et les femmes qui ont répondu à son appel puis inviter d’autres, à travers eux, à prendre conscience de leurs mauvais comportements qui « sont à la base de la destruction de l’écosystème, un bien divin et de la pollution de l’environnement, notre patrimoine commun». Parmi les comportements incriminés par l’Archevêque figure l’usage des sachets plastiques qu’ils (l’archevêque et les responsables des institutions de la protection de l’environnement) ne souhaitent plus voir dans la circulation. Pour finir, l’archevêque de Cotonou a exprimé sa reconnaissance au gouvernement à travers le ministère du Cadre de vie, aux partenaires économiques et financiers qui soutiennent le Bénin dans la lutte, aux organisations non gouvernementales et à tous ceux qui s’investissent dans la lutte pour la protection de l’environnement.

Entre les lignes : Cette marche est la nième action que même l’archidiocèse de Cotonou qui est résolument engager dans la lutte à travers le Programme église verte qui s’inscrit dans un contexte universel de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques. Elle a reçu le soutien de la Société civile, représentée par Clément Kotan ; du ministère du Cadre de vie, représenté par Bertin Bossouet Rosaire Attolou ; du Pnuddont le Représentant résident au Bénin, Aoualé Mohamed Abchir était présent ; des partenaires techniques et financiers intervenant dans la protection de l’environnement et le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin, dont le Chef de file Salvator Niyonzima était aussi présent.

Anselme HOUENOUKPO