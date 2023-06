Développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Bénin: Docteur ldrissou Bako désormais Coordonnateur national du projet

Vues : 51

Docteur ldrissou Bako

Docteur en Sciences agronomiques de l’Ecole doctorale des sciences agronomiques et de l’eau (Edsae) de l’Université de Parakou, Idrissou Bako est désormais le Coordonnateur national du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (PDI-CVA). Il a été sélectionné à ce poste suite à l’avis de recrutement n°O02/MAEP/DC/SGM/DPAF/SGRHTE/SA lancé le 11 janvier 2023 par le ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). A l’issue de l’examen des dossiers des différentes candidatures enregistrées, le docteur Idrissou Bako a été désigné pour conduire ce projet d’envergure du secteur agricole au Bénin. Le projet PDI-CVA a, entre autres comme but, la promotion de la diversification économique, de la sécurité alimentaire, des opportunités d’emploi durable et l’amélioration des moyens de subsistance des populations. La sélection à ce poste du Dr Idrissou Bako a été rendue publique par le ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, à travers la note d’information n°O189/MAEP/DC/SGM/DPAF/SA en date du mardi 13 juin 2023 portant résultat de sélection de candidats au poste coordonnateur national, du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (PDI-CVA). Pour l’accomplissement de ses missions, il sera accompagné de Afissou Tahirou Soule et Melchiade Mêlé. Ancien député à l’Assemblée nationale, Dr Idrissou Bako a occupé plusieurs postes non moins importants dans l’appareil d’Etat et aussi dans des structures rattachant au domaine agricole. Acteur politique et membre fondateur du parti de l’opposition FCBE, Dr Idrissou Bako n’a pas été empêché malgré son appartenance à l’opposition, d’accéder à ce poste. Il faut préciser que l’ex-député de la 7ème législature, Idrissou Bako a été candidat aux dernières législatives de janvier dernier sur la liste du parti FCBE.

Alban TCHALLA