Questions orales à l’Assemblée nationale: Le gouvernement dévoile tout : coupure d’électricité, terrorisme, explosion à Toffo …

Samou Séidou Adambi

Les récentes perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique aux populations ont fait l’objet d’une question d’actualité du député du groupe Parlementaire Union Progressiste le Renouveau, Orden Alladatin au gouvernement. Ladite question a eu droit aux réponses du ministre en charge de l’Énergie et de l’Eau Séidou Samou Adambi avec à ses côtés le Secrétaire d’État à l’Énergie Édouard Dahome. C’était ce mercredi 14 juin 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

A cette occasion, le gouvernement a eu à s’ expliquer sur la situation énergétique du Bénin de 2016 à ce jour ; les causes des perturbations notées dans la fourniture électrique ces derniers temps ; le point des initiatives en cours et à venir tendant à renforcer les capacités énergétiques et l’indépendance énergétique du Bénin; et enfin le point des réformes entreprises pour une meilleure gouvernance du secteur de l’énergie afin d’assurer à nos compatriotes les meilleures conditions d’accès à l’énergie électrique. Lire ci-après les réponses du Gouvernement à ces questions.

Encadré

EXTRAIT DES REPONSES DU GOUVERNELENT SUR LES PERTURBATIONS OBSERVÉES DANS LA FOURNITURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Question n° 1 : Situation énergétique du BENIN de 2016 à ce jour (besoins des citoyens en matière d’énergie électrique et la capacité nationale de production, celle disponible et l’énergie importée)

Réponse :

De 2016 à 2019, la situation est caractérisée par une capacité de production opérationnelle peu satisfaisante et des délestages et coupures intempestives. Pour soulager les populations le gouvernement a eu recours en urgence à la location de centrales thermiques mobiles pour une capacité totale de production de 180 MW mis en service en décembre 2016. Ensuite, le gouvernement a initié la réhabilitation des centrales électriques de la SBEE situées à Parakou, Porto-Novo et Natitingou pour une capacité totale de 30 MW. La location de groupe électrogène étant très onéreuse, le gouvernement a lancé dès 2016 le processus de contractualisation pour la construction d’une centrale thermique moderne de 120MW à Maria-Gléta.

Depuis 2019 à ce jour, la capacité de production d’énergie électrique du Bénin est passée à 182 MW dont 127 MW pour la centrale de Maria-Gléta, 30 MW pour les centrales de la SBEE et 25 MW pour la centrale solaire de Pobè.

À cela, il faut ajouter :

– la centrale Turbine à Gaz de la CEB à Maria-Gléta d’une capacité de 20MW ;

– la part du Bénin dans la production de la centrale hydroélectrique de Nangbéto qui est de 32,5MW ;

– la mise en place de nouveaux contrats d’importation d’énergie au Nigéria pour une capacité contractuelle de 240 MW avec les fournisseurs PARAS Energy et Transcorp ;

– la mise en place d’un accord d’importation d’énergie venant du Ghana.

Evolution de la demande en électricité, de la capacité disponible, de la production nationale et de l’importation de 2016 à 2021

La demande en électricité du Bénin a évolué de 1 371GWh en 2016 à 2 010GWh en 2021 soit une évolution de 46,7%.

La capacité disponible est passée de 82,28 MW en 2016 à 235,435MW en 2022 soit une évolution de 186%.

Cette capacité est présentée dans le tableau en annexe 2.

Le tableau des statistiques relatives aux investissements en distribution électrique de 2016 à 2022 est présenté en annexe 3

On observe qu’il y a 4 fois plus d’investissements engrangés par rapport aux années antérieures.

Les projets mis en œuvre touchent presque toutes les communes du Bénin.

La liste des communes bénéficiaires est présentée suivant le tableau en annexe 4.

Notons également que la SBEE dispose depuis juillet 2022 d’un plan d’investissement comportant des investissements importants qui permettront de régler les questions relatives à la vétusté du réseau de distribution ainsi que l’accès universel à l’horizon 2030.

Question n° 2 : les causes des perturbations notées dans la fourniture de l’énergie électrique, notamment l’électricité ses derniers temps et les approches de solutions envisagées.

Réponse :

1. Disponibilité de l’offre

Les centrales électriques du Bénin, désormais gérées par la Société Béninoise de Production d’Electricité, fonctionnent en base (24H/24H) et couvrent actuellement 50% du volume annuel d’énergie électrique consommée dans le pays.

Cependant, depuis le début de l’année 2023, à l’instar du Togo, du Nigéria et du Ghana, le Bénin enregistre de nombreuses perturbations dans l’approvisionnement en gaz. Cette situation réduit la production d’électricité du pays. Par ailleurs, les perturbations liées au gaz diminuent la production d’électricité dans les pays fournisseurs du Bénin, ce qui réduit leur offre à l’exportation. Pour compenser cette pénurie, la centrale de Maria-Gléta tourne au fioul lourd (HFO) ce qui permet de combler le déficit d’énergie au Bénin mais entraine un renchérissement du coût global de production.

2. Caractéristique de la demande

On note un accroissement important de la demande, ce qui accentue la pression sur les actifs vieillissant. Le Gouvernement, depuis 2016 a entrepris des investissements non seulement pour permettre l’accroissement de la couverture en électricité sur le territoire national mais aussi pour la remise aux normes du réseau existant dans certaines localités.

3. Distribution

● En raison de la vétusté du réseau électrique dans certaines localités du pays, la SBEE est confrontée à des défauts récurrents ou des pannes sur ses installations.

● La SBEE a donc préparé un important programme pour la pérennisation des actifs de distribution qui sont à l’origine d’importantes difficultés, notamment les chutes de tension et les coupures dues aux conditions climatiques.

● Ces perturbations sont aussi engendrées par plusieurs causes :

▪ Coupures observées généralement pendant les périodes de pluies : elles proviennent du vieillissement des équipements de distribution tels que isolateurs, transformateurs, parafoudre et aussi des branches d’arbres qui jonchent le couloir des réseaux de la SBEE. Devant la recrudescence des incidents, un programme d’urgence de maintenance de tous ces organes a été mis en place et a démarré sur tout le réseau ;

▪ Coupures causées par les actes de vandalisme : il arrive parfois que des individus mal intentionnés à la recherche de cuivre, défoncent les portes des postes de distribution de la SBEE, y pénètrent et coupent les câbles. Pendant ces moments, les populations restent sans électricité pendant des heures, le temps que la SBEE procède au remplacement.

▪ Coupures causées par les actes d’incivismes sur les routes : pour une raison ou une autre, des véhicules, surtout les camions citerne viennent heurter les poteaux, laissant ainsi un grand dommage sur une longue distance. La dernière en date, a eu lieu le dimanche nuit sur la route de SEGBANA. Des poteaux et câbles à terre sur plus de 500 mètres.

● Coupures programmées pour travaux de maintenance : pour assurer une continuité de service, la SBEE a un planning de maintenance des équipements. Lors de ces travaux, le réseau est isolé pour permettre aux techniciens de travailler en toute quiétude.

4. Solutions envisagées

i) Plan à court terme :

– accentuer les travaux d’élagage ;

– accroitre les ressources matérielles et humaines pour une vaste campagne de maintenance du réseau avec changement des matériels obsolètes dont la moyenne d’âge est supérieure à 20 ans. Ce sont plus de 125 000 poteaux, 376 000 isolateurs et 3 400 parafoudres sur les réseaux ;

– sécuriser les postes électriques pour éviter le vandalisme ;

– sanctionner les auteurs des actes d’incivisme.

ii) Plan à moyen terme

Un vaste projet de pérennisation des actifs – moyenne tension est en cours :

▪ 197 milliards d’investissement sont nécessaires pour la mise aux normes des réseaux moyenne tension, dont 20 milliards déjà engagés au niveau du budget national ;

▪ Un programme de remplacement d’équipements de 127 milliards est en préparation pour les postes majeurs, afin d’assurer la sécurisation en cas de défaut d’une composante.

Question n° 3 : le point des initiatives phares engagées par le gouvernement depuis 2016 à ce jour et celles en cours et/ou à venir tendant à renforcer les capacités énergétiques pour l’autonomisation de l’énergie électrique au Bénin.

Réponse :

Plusieurs projets sont inscrits au PAG 2 pour accroitre la capacité de production et réaliser l’autonomie énergétique du pays à l’horizon 2026.

Il s’agit notamment des investissements suivants :

– la construction d’une centrale thermique de 200 MW dans la Zone Économique Spéciale de Golo-Djigbé (Mise en service prévu pour 2025);

– la construction d’une centrale à Turbine à gaz de 41 MW à Maria-Gléta (Mise en service prévu pour 2025);

– la construction d’un terminal flottant de stockage et de regazéification pour la sécurisation de l’approvisionnement en gaz naturel et dont les études sont en cours;

– la construction de centrales Solaires cumulant au moins 125 MWc réparties entre Kandi (25MW), Parakou (15MW), Djougou (10MW), Natitingou (10MW), Bohicon (15MW) et Pobè (50MW additionnels). Les mises en service sont prévues pour la période allant de 2024 à 2025;

– la construction du barrage hydroélectrique multifonction de Dogo-Bis (128MW d’électricité + Irrigation pour l’agriculture + Production d’Eau potable + Résilience aux inondations). Les études de ce projet sont en cours et la mise en service est projetée pour la période 2027-2028.

Question n° 4 : le point des reformes entreprises pour une meilleure gouvernance du secteur de l’énergie afin d’assurer aux béninois les meilleures conditions d’accès à l’énergie électrique

Réponse :

Depuis 2016 à ce jour, les réformes opérées par le Gouvernement visent entre autres à :

▪ améliorer la gouvernance et la gestion des opérations et des processus opérationnels du service public de distribution d’électricité ;

▪ améliorer la qualité du service pour les consommateurs d’électricité.

À cet effet, des investissements importants ont été engagés dans le domaine de la distribution pour l’accès universel et la pérennisation du système électrique.

Les réformes portent sur :

– la révision de code de l’électricité du Bénin qui a été promulgué le 1er avril 2020, loi n°2020-05 du 1er avril 2020 : cette loi offre de meilleures opportunités pour les investissements privés dans le secteur de l’électricité au Bénin, le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise d’énergie ;

– la restructuration de la SBEE à travers sa mise en gestion déléguée ;

– la création de la Société Béninoise de Production d’Electricité (SBPE) pour garantir l’approvisionnement et l’autonomisation du pays en énergie électrique ;

– la gratuité du raccordement des PME (Petites et moyennes entreprises) et PMI (Petites et moyennes industries) dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 KVA, qui peuvent faire leur demande de raccordement en ligne.

Les mesures contre le terrorisme exposées aux députés

Les mesures d’atténuations des effets du terrorisme dans les zones affectées étaient également au menu des questions d’actualité examinées ce mercredi 14 juin 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. La question d’actualité adressée au gouvernement par le député Idrissou Bio Gounou Sina Ouningui a eu droit aux réponses du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU. Il avait à ses côtés, son collègue du ministère de la défense, Fortunet Alain Nouatin.

Alassane Seidou

Dans son interpellation, le député Idrissou Bio Gounou Sina Ouningui voulait comprendre au nom de ses mandants les mesures prises ou envisagées pour assister et soutenir les écoliers et les élèves des zones affectées en vue de garantir leur participation aux examens de fin d’année scolaire ; les mesures prises ou envisagées en vue de garantir la continuité du service public de la santé dans les zones affectées ; les mesures prises ou envisagées en vue de garantir la qualité et le niveau de production agricole ainsi que la sécurisation de l’activité de production et enfin les dispositions envisagées pour la prise en charge des déplacés et des blessés. Lire ci-après un extrait des réponses du Gouvernement.

Le Gouvernement présente le bilan de l’explosion survenue à Toffo

(5 décès et 4 blessés graves hospitalisés en France)

A la faveur de la séance plénière de ce mercredi 14 juin 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés ont mis en branle l’autre pan de leur mission constitutionnelle qu’est le contrôle de l’action gouvernementale. Trois questions d’actualités sont abordées le même jour dont. Ce qui a permis au gouvernement représenté par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou de répondre à la question d’actualité de l’honorable Cécile Ahoumenou relative à l’explosion qui a provoqué d’énormes dégâts au niveau de la caserne de Toffo.

En effet, dans sa question d’actualité, l’élue de l’Union Progressiste le Renouveau voudrait que le Gouvernement apporte des explications sur les dégâts à caractère civil, militaire et matériel, le mécanisme de prise en charge des blessés, la réparation des dégâts matériels causés aux populations riveraines et enfin le dispositif de prévention mis en place pour éviter de telle situation à l’avenir. Lire ci-après un extrait des réponses du Gouvernement à cet effet.

Encadré

Extrait réponses du gouvernement sur l’explosion à la caserne de Toffo

Question n°1 : Quel est le bilan en termes de dégâts à caractère civil, militaire et matériel ?

Réponse : À l’issue de ce malheureux événement, on dénombre dix (10) personnels du détachement de la Direction du Matériel des Armées brulés au 2ème degré et le décès d’une riveraine de 93 ans. Les dix (10) blessés ont été conditionnés à l’hôpital de zone d’Allada puis évacués au Centre national hospitalier universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM) de Cotonou. Certaines victimes, sur la base d’un certain nombre de critères, ont été évacuées en France.

Evolution et bilan final :

● Cinq (05) survivants dont :

– un (01) blessé soigné et guéri ;

– quatre (04) blessés graves toujours hospitalisés en France ;

● Cinq (05) décès (dont trois (03) survenus au CNHU-HKM en soins intensifs et de réanimation et deux (02) en France).

Des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau de certaines infrastructures de l’École nationale des Officiers (le bloc dortoir, salles d’instruction, le bloc administratif, l’infirmerie, la résidence du Commandant de l’école). Des véhicules et des habitations environnantes ont par ailleurs été endommagés.

Une équipe est déployée sur le terrain pour faire l’évaluation environnementale et sociale. Le Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) a commencé la dépollution du site.

Question n° 2 : Quel est le mécanisme de prise en charge des blessés et la réparation des dégâts matériels causés aux populations riveraines ?

Réponse : Toutes les victimes ont été évacuées au CNHU, puis en France selon la gravité des cas. Les mécanismes de prise en charge, en l’occurrence ceux prévus dans la loi n° 2022-28 du 07 décembre 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en missions commandées ou de leurs ayant droit leur seront appliqués.

Il est important de préciser qu’immédiatement, l’incident notifié, le ministère de la santé a pris des dispositions pour faciliter la prise en charge adéquate des victimes. Nous pouvons citer entre autres :

− La préparation des unités de réanimation du CNHU-HKM pour recevoir les victimes ;

− La mobilisation de l’équipe du Centre de traitement des ulcères de Burili dont les agents sont outillés pour la prise en charge des plaies pour aider à un meilleur conditionnement des victimes avant leur transfert ;

− Le déploiement des matériels et équipements ;

− La réquisition de la pharmacie Camp Ghézo pour les intrants médicaux non disponibles au CNHU-HKM ;

− La mise en condition des cas à l’hôpital de zone d’Allada avant leur évacuation au CNHU-HKM pour leur prise en charge ;

− La mise en place d’une cellule d’accompagnement psychologique des parents des victimes.

Le Gouvernement a ensuite pris les mesures pour l’évacuation de cinq (5) cas plus graves en France pour une prise en charge adéquate.

S’agissant des dégâts causés aux populations riveraines, des mesures urgentes de réparation seront prises à la suite de l’évaluation environnementale et sociale.

Question n° 3 : Quel est le dispositif de prévention mis en place pour éviter de telle situation à l’avenir ?

Réponse : Le Gouvernement a entrepris des actions multisectorielles.

Au Ministère de la Défense nationale, les mesures ci-après sont prises. Il s’agit :

– de l’inspection périodique des soutes à munitions des forces de défense et de sécurité et la destruction à bonne date des munitions obsolètes ;

– du renforcement des mesures sécuritaires dans la mise en place des soutes à munitions ;

– du renforcement de la formation du personnel dédié à la manipulation des munitions ;

– de la délimitation des emprises militaires et d’interdiction d’occupation desdites emprises par les populations civiles.

Au Ministère de la Santé, il est prévu de poursuivre :

● les sensibilisations sur la nécessité de réalisation des exercices de simulations sur la gestion des risques et catastrophes liés à la manipulation des munitions hautement dangereuses suivant l’approche « one health » à tous les niveaux en concertation avec les autres ministères concernés ;

● Le renforcement du plateau technique des hôpitaux sur toute l’étendue du territoire ;

● La modernisation de toutes les infrastructures sanitaires à travers la construction et ou réhabilitation de Centres Hospitaliers Universitaires, de Centres Hospitaliers Départementaux, des Hôpitaux de Zones et Centres de Santé ;

● Le pré-positionnement des intrants dans les structures hospitalières pour la gestion des éventuelles crises et urgences sanitaires futures ;

● Le renforcement des capacités des professionnels de la santé sur la prise en charge des urgences (formation, entraînement, exercices de simulation) ;

● Le renforcement du système de références et de contre-références avec l’acquisition prochaine de cent quatre-vingt-huit (188) ambulances par l’État béninois et la réouverture des antennes du SAMU ;

● l’évaluation et le renforcement de compétences des ressources humaines et du plateau technique des unités de réanimation destinées à accueillir et à gérer des grands brûlés à travers des partenariats avec des grands centres de prise en charge de brûlés français ;

● L’opérationnalisation et l’équipement du Centre des Opérations d’Urgence et de Santé Publique (COUSP) bras armé pour la réponse aux urgences de santé publique : épidémies comme accidents ;

● La mise en œuvre du plan opérationnel de sécurité sanitaire ;

● Le plaidoyer pour un engagement citoyen à tous les niveaux.

Fidèle KENOU