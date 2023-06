Interdiction de sit-in du parti Les Démocrates: « Tout est mis en œuvre pour museler notre parti », dixit Alassane Tigri

Vues : 70

Alassane Tigri, Vice-président du parti Les Démocrates

L’ancien ministre Alassane Tigri et Vice-président du parti Les Démocrates a réagi sur l’interdiction par le maire de la municipalité de Porto-Novo du sit-in de son parti sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale. C’est à la faveur d’une rencontre le vendredi 16 juin 2023 au siège départemental de leur parti à Porto-Novo, qu’il s’est prononcé sur la question. En effet, la notification de l’interdiction de leur manifestation a été transmise, par le biais d’une lettre du premier adjoint au maire de la ville de Porto-Novo, au président du parti Les Démocrates, Eric Houndété. Cette interdiction de manifestation a fait réagir le Vice-président du parti Alassane Tigri, qui explique que cela sort du sens. « Ce n’est pas normal, nous sommes dans un régime de liberté. Nous sommes dans un pays qu’a connu la démocratie qu’aujourd’hui, un simple sit-in soit interdit, cela sort du sens », se désole Alassane Tigri. Alors que le maire a évoqué des raisons de sécurité des manifestants et des populations, l’opposant s’indigne et apprend que tout est mis en œuvre pour museler leur parti. « Tout est mis en œuvre pour museler notre parti. Tout est mis en place pour que nous ne puissions pas dire au peuple ce qui se passe réellement. Cela participe de la politique générale d’exclusion que le pouvoir a mise en place », a-t-il déclaré. Mais, Alassane Tigri est convaincu d’une seule chose, le parti ‘’Les Démocrates’’ est dans le peuple comme le poisson dans l’eau et cette exclusivité ne pourra en rien leur retenir dans l’accomplissement de leur mission.

Alban TCHALLA