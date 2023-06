Festival International Zogben à Oké-Owo en aoùt 2023: Le Directeur technique du festival, installe la commission locale

Vues : 2

(Jean-Pierre Sogbossi galvanise Oké-Owo pour la réussite du festival zogben)

La commission locale du comité d’organisation du Festival International Zogben a été installée le dimanche 04 juin 2023 à l’école primaire privée “La solution plus” d’Oké-Owo sous la direction du Directeur Technique, Jean-Pierre Sogbossi et du Directeur Technique Adjoint, Faustin Adounsa. Au nombre de 21, ces membres de la commission locale du comité d’organisation, avec leur rôle respectif, ont pour mission de travailler en synergie avec le comité d’organisation pour un succès éclatant dudit festival qui se déroulera à Oké-Owo, du 11 au 13 août 2023.

Directeur technique, et président de la commission locale, Jean-Pierre Sogbossi

Les membres ayant à charge la réussite de l’organisation à Oké-Owo du festival international Zogben sont désormais entrés dans la plénitude de leurs fonctions respectives. En procédant à leur installation effective, le Directeur Technique, et président de la commission locale, monsieur Jean-Pierre Sogbossi a rappelé à chacun des membres de ladite commission, la mission qui est la sienne ainsi que l’espoir porté sur chacun pour travailler efficacement à la réussite dudit festival organisé par l’Association Partage Diaspora Béninoise en collaboration avec l’association de développement d’Oké-Owo, dénommé Association des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-Owo, AGROD. Monsieur Jean-Pierre Sogbossi a saisi l’occasion pour rappeler les raisons qui ont milité pour le choix d’Oké-Owo pour abriter la troisième édition du festival international Zogben présidé par madame Imelda Bada. Il a par ailleurs fait aux membres de la commission locale le point sommaire des activités déjà entreprises par le comité d’organisation avant d’exhorter chaque membre de la commission locale à la mobilisation pour la réussite de cette manifestation de valorisation de la culture. Le Directeur Technique, et président de la commission locale, monsieur Jean-Pierre Sogbossi a partagé avec les membres de sa commission un message de la promotrice et présidente du comité d’organisation du festival international Zogben, madame Imelda Bada. Dans ledit message, madame Imelda Bada a dit tout l’espoir qu’elle porte sur chacun des membres. Elle a par ailleurs félicité chacun des membres avant de les inviter à se mettre au travail pour la réussite du festival international Zogben pour lequel elle met un point d’honneur dans la réussite de l’organisation.

Vue partielle des participants à la séance

Au cours de cette cérémonie d’installation, le comité d’organisation a fait quelques propositions pour la mise en œuvre du volet “Exposition des mets et boissons du territoire, œuvres d’art et artisanales’’. Une initiative qui vise à encourager les amoureux de la culture à investir dans le domaine de la culture et du patrimoine béninois. Ainsi, le comité a autorisé l’ouverture d’une liste pour enregistrer les éventuels exposants que sont notamment les tisserands, les couturières ou couturiers, les sculptures, etc. Afin que l’information atteigne un plus grand nombre, les participants ont suggéré que des délégations passent dans les églises pour donner des éclaircissements. Après avoir rappelé l’objectif premier du festival qui est de valoriser le patrimoine culturel immatériel béninois, les membres du comité d’organisation ont exhorté les uns et les autres à soutenir aussi bien physiquement que financièrement le festival pour sa réussite.

Les membres de la commission locale du comité d’organisation sont aussi invités à œuvrer pour que cette 3ème édition du festival international Zogben réunisse assez de monde autour des rites et cultures du Bénin. Il faut rappeler que ce rendez-vous international se tiendra du 11 au 13 août 2023 à Oké-Owo dans la commune de Savè. A l’occasion de la séance d’installation, le Président de la commission locale du comité d’organisation du festival, M. SOGBOSSI Jean Pierre a tenu à préciser que l’Association Partage Diaspora Béninoise, en collaboration avec l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD), organise à Oké-Owo, du vendredi 11 au dimanche 13 aout 2023, la troisième édition du Festival International Zogben. Cette activité demandée par l’AGROD sous la supervision du Président Josué N’VODE va permettre de révéler Oké-Owo au monde, a indiqué M. SOGBOSSI avant de rappeler aux participants l’objectif principal du festival international Zogben qui est de valoriser le patrimoine culturel immatériel béninois.

Les membres de la commission locale

Le Président de l’Agrod et la promotrice du festival, madame Imelda Bada ont été fortement ovationnés au début de la séance. La présentation des membres de la commission locale ainsi que leurs attributions qui se présentent comme suit :

Commission locale d’organisation du festival Zogben à Oké-Owo du 11 au 13 août 2023.

Coordonnateur :

1- M. SOGBOSSI Jean-Pierre

Rôle : En charge de la facilitation sur le terrain, de la mobilisation des ressources et de la coordination des activités avec le comité d’organisation du travail international zogben

Secrétaires chargés de la communication :

Rôle : Partage d’informations de tous genres

Resp :

2- M. ADOUNSA Faustin

3- M. DAGBEDJI Olivier

Responsables chargés de la logistique et des transports :

Rôle : Mise en place des bâches, chaises, podiums… et déplacements divers et autres courses.

4- M. HOUNSOU Bernardin

5- M. DJOVEHOUN Jules

6- M.OGLOHOUN Aubin

7- M. EDEA Job

8- M. EDEA Christian

Responsables chargés du protocole et de la sécurité :

Rôle : Accueil et installation des invités de marque et des festivaliers et appui à la police

9- M. DOSSOU Louis

10- M. EDESSOU Samuel

11- M. OKPA Louis

12- M. YEVO Lambert

Responsables chargés de la mobilisation et de l’animation :

Rôle : Contact et Mobilisation des artistes et toutes les couches nécessaires

13- M. DAGBEDJI Ezéchiel

14- M. BOKO Josué

15- M. TOSSOU Isaac

Responsables chargées des activités féminines

Rôle : Gestion de la restauration , des buffets…)

16- Mme AZOMBADÉ Tatiana

17- Mme AHOSSA Marcelline

Conseillers :

Rôle : Appui-conseil et orientations à tous les membres de la commission locale et des grandes lignes de l’organisation des activités

18- M. EMIVEGNI Parfait

19- M. AZOMBADÉ Benjamin

20- Dr. AGOGNON Gérard

21- M. OKIDJI Célestin.

Assise AGOSSA