Soutien aux prix de cession des intrants et d’achat de coton graine: Le gouvernement débloque plus de 30 milliards de FCFA

Patrice Talon, président de la République

Que devriez-vous savoir : En raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et certains types intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. Au regard de cette situation et pour faciliter la campagne cotonnière au titre de l’année 2023-2024, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres du mercredi 14 juin 2023, de soutenir les prix de cession des intrants et d’homologuer le prix d’achat de coton graine aux producteurs.

Entre les lignes : Pratiquer les prix objectifs tels que la réalité mondiale l’impose risque, selon le gouvernement, d’engendrer un effondrement de la production agricole et par conséquent, une menace pour la sécurité alimentaire. Les engrais destinés à la production vivrière comme cotonnière sont cédés au même prix. Par exemple, le sac de 50 kg d’urée devrait être cédé à 27.000 FCFA. Pour ce faire, le gouvernement constate qu’il est urgent de renouveler avec les acteurs, leurs soutiens à la campagne de cette année comme ils l’ont fait lors de la campagne 2022-2023. Ceci à hauteur de 55 milliards de FCFA, afin de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. Selon le Conseil des ministres, la contribution de l’Etat s’élèvera à plus de 30.000.000.000 FCFA. Ceci permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14.000 FCFA le sac de 50 kg et à 3.500 FCFA ou 4.000 FCFA celui du flacon d’insecticide, selon le cas. En ce qui concerne les herbicides, ils seront cédés à 3.500 FCFA, 7.500 FCFA, 7.011 FCFA ou 8.000 FCFA le litre selon qu’ils sont totaux, sélectifs ou précoces.

Par ailleurs : En outre, au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, le Conseil a homologué les prix d’achat du coton-graine aux producteurs ainsi qu’il suit : coton-graine conventionnel : 300 FCFA/kg pour le 1er choix et 250 FCFA/kg pour le 2ème choix ; coton-graine biologique : 360 FCFA/kg pour le 1er choix et 310 FCFA/kg pour le 2ème choix. Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 FCFA/kg de coton-graine et à 5 FCFA/kg de coton-graine pour la réserve stratégique.

Alban TCHALLA