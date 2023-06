Toilettage des textes fondamentaux du Bloc Républicain: Le président Bio Tchané met en place un comité de 12 membres

Ledit comité est composé du Président : Robert Gbian, du Vice-Président : Barthélémy Kassa, du Rapporteur : Eugène Dossoumou et des membres Sofiatou Schanou Arouna, Nassirou Bako-Arifari, Malick Gomina, Hervé Hêhomey, André Okounlola, Bastien Salami, Assan Séïbou, Casimir Sossou et Auguste Vidégla.

Dans le cadre de mise en œuvre des résolutions issues du congrès spécial du parti Bloc Républicain tenu le samedi 03 juin dernier à Cotonou, un comité de 12 membres a été désigné pour la relecture des textes fondamentaux du parti. C’est le président du parti, Abdoulaye Bio Tchané, qui a procédé à la nomination des 12 membres de ce comité le mardi 6 juin 2023. Cette démarche vise à actualiser les textes pour rester conforme aux modifications apportées à l’organigramme du parti. Composé de 11 membres, le présent comité sera dirigé par Robert Gbian. Le député Barthélémy Kassa est le vice-président et le rapporteur est Eugène Dossoumou. Le comité a pour mission de procéder à la relecture des statuts et du règlement intérieur du BR en y intégrant les mesures modificatives issues des résolutions adoptées au cours de la réunion du Bureau politique siégeant comme congrès le 03 juin 2023. Dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de prise d’effet de la décision de nomination, le comité est invité à déposer son rapport et rendre compte de ses diligences.

