Renforcement de la coopération bénino-italienne: Le 77ème anniversaire de la fête nationale de l’Italie célébré à Cotonou

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Italienne près le Bénin, Stefano De Leo

De quoi s’agit-il : Au regard des liens de coopération qui existent entre le Bénin et l’Italie, l’Ambassade dela République Italienne au Bénin a célébré, le mercredi 07 juin 2023, le 77ème anniversaire de la fête nationale du pays à Cotonou. Cette célébration, en différé, a été l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leur engagement pour une coopération plus solide et prospère dans plusieurs secteurs de développement. Un parterre de personnalités diplomatiques, des chefs religieux et cadres ont rehaussé de leur présence cette commémoration.

Que disent les autorités :A l’entame des festivités, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Italienne près le Bénin, Stefano De Leo, s’est réjoui de la tenue pour la première fois au Bénin,de la commémoration de la fête nationale de l’Italie. Ce qui selon lui, renforce les relations qui existent entre les deux pays. « Les relations entre la République du Bénin et la République de l’Italie sont calibrées sur un partenariat pour le développement », ajoute le diplomate italien. Il a par ailleurs salué les efforts du gouvernement béninois sur le plan du développement, des infrastructures, l’accès des populations aux services de base, à l’éducation, à la santé et l’énergie. L’Ambassadeur Stefano De Leo n’a pas manqué d’apprécier la démocratie telle qu’elle se passe au Bénin. Ses progrès rassurent selon lui, la République italienne qui travaille avec l’Union Européenne afin de mobiliser davantage de ressources vers le Bénin. « La présence de l’Italie au Bénin est de plus en plus croissante », a-t-il conclu. A sa suite, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Jean-Marie Zinsou, représentant l’autorité ministérielle à l’occasion, a fait savoir que la coopération bilatérale entre la République du Bénin et la République d’Italie ne cessent de s’intensifier à la satisfaction des autorités des deux pays. Il a souligné que plusieurs accords de coopération et de nombreuses délégations officielles ont été enregistrés depuis la visite de travail à Rome du chef de l’Etat, Patrice Talon.Il a souligné à titre d’illustration, « l’exemption de visa de court séjour en faveur des titulaires béninois de passeport diplomatique et de service, l’octroi de bourse de stage ou de formation à divers cours et séminaires au profit des cadres béninois dans les domaines politique, socioéconomique, humanitaire, militaire, scientifique et culturel ».Au nom du gouvernement, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Jean-Marie Zinsou a exprimé sa gratitude envers l’Italie pour ses nombreux financements dans le cadre de la réalisation de certains projets prioritaires du gouvernement béninois. Il a, pour finir, rassuré l’Ambassadeur italien de la disponibilité des autorités béninoises à œuvrer davantage pour la consolidation du partenariat.

Entre les lignes : Les autorités béninoises présentes à la cérémonie ont porté un toast avec la communauté italienne, symbole de renforcement de la relation qui lie les deux pays. L’évènement a pris fin par un concert pour immortaliser les 77 anniversaires de la fête nationale de la République d’Italie au Bénin.