Orientation budgétaire et représentation de l’Assemblée au sein des institutions: Vlavonou convoque les députés pour mardi

(Voici les trois points à l’ordre du jour)

Louis-Vlavonou, président de l’Assemblée

L’Assemblée nationale va examiner à la séance plénière du mardi 13 juin prochain, le rapport relatif au Débat d’orientation budgétaire (Dob) 2024-2026 et désigner ses représentants dans les institutions nationales et régionales. A travers un communiqué n°2392-23 An/Sga du 8 juin 2023, signé du Secrétaire général administratif adjoint de l’Assemblée nationale, les députés sont appelés à prendre part à cette séance plénière. Trois sujets sont inscrits à l’ordre du jour de cette plénière. Il s’agit de l’examen du rapport relatif au débat d’orientation budgétaire (Dob) 2024-2026 ; de la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein des parlements régionaux (parlement panafricain, parlement de la Cedeao et Cip-Uemoa) et de la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein de Haute cour de justice (Hcj), de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp) et de la Commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh).

Alban T.