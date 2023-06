Rencontre avec les ambassadeurs en poste à l’étranger: Talon déterminé à booster la diplomatie économique 

Vues : 3

Les Chefs de missions instruits pour mieux préserver l’image du Bénin

Photo de famille du président de la République avec les Ambassadeurs à l’issue au terme de la conférence

Le président de la République, Patrice Talon a échangé le 30 mai avec tous les ambassadeurs et chefs diplomatiques béninois en poste à l’étranger. Cette conférence diplomatique au palais de la présence à Cotonou, a permis au Chef de l’Etat de faire le point et d’examiner avec eux, l’état de la diplomatie béninoise dans le monde. C’était l’occasion pour le Chef de l’Eta de donner de nouvelles orientations en vue d’une diplomatie offensive et rentable, outil et gage de développement, selon des sources proches de la présidence. Au nombre des orientations, le président Talon a notamment fait l’option exclusive d’une diplomatie économique. A cet effet, il a demandé aux ambassadeurs et Chefs de mission d’être des agents commerciaux au service de la nation. L’objectif de cette nouvelle vision, est aussi de préserver l’image de marque du Bénin en plein essor touristique, d’après les mêmes sources.

Alban T.