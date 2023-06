Face à la montée du prix de l’essence de contrebande: Wilfried Houngbédji justifie le sens de l’anticipation du gouvernement

Vues : 178

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a tenu sa rencontre hebdomadaire avec la presse le vendredi 02 juin 2023. Les échanges se sont déroulés dans les locaux de la radio Peace Fm. A cet effet, il a réagi à propos de la flambée du prix des produits pétroliers de contrebande. Cette situation a été favorisée par la mise en œuvre d’une politique de non subvention de l’Etat nigérian des produits pétroliers. En abordant ce sujet avec les journalistes, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est réjoui du sens de l’anticipation du gouvernement béninois, qui avait déjà pris l’initiative de subventionner et de construire des stations-services afin de rendre acceptable le coût de ces produits. Pour lui, le gouvernement sait qu’un jour à l’autre, il sera impossible ou très compliqué de profiter du ‘’kpayo’’ parce qu’il suffit qu’un jour le Nigéria change de politique. Et pour cela, les voies qui permettent au ‘’kpayo’’ de venir au Bénin, vont se fermer et l’essence de contrebande n’arrivera plus. « C’est pour ça, que vous voyez le sens de l’anticipation pour que des stations modernes poussent partout dans le pays », s’est-il réjoui, avant de préciser que « chacun peut voir depuis 2016, combien de nouvelles stations aux normes sont construites à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, à Natitingou comme dans les autres villes ». C’est un mouvement, a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, qui est en cours et qui va s’amplifier. A l’en croire, le président nigérian élu met en œuvre une promesse de campagne. « Si le Nigéria mène une politique des hydrocarbures et s’y accroche peut-être qu’au bout de quelques années, il va récolter les effets qu’il attend et qu’il y aura de moins en moins de ‘’kpayo’’ et que nous aurons alors raison de faire des stations-services partout pour que les gens aillent en station et aient le produit à prix acceptable », a-t-il dit. Cependant, le porte-parole du gouvernement a souligné que les prix des produits pétroliers dans les stations-services n’ont pas augmenté. « Sur nos stations, les dés n’ont pas bougé. On n’a pas augmenté les prix des produits pétroliers sur nos stations. Bien au contraire, nous subventionnons encore », a-t-il déclaré

Absence de Talon à l’inauguration de la raffinerie de Dangoté

A ce sujet, le porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji a laissé entendre que le Bénin travaille pour sa propre raffinerie. « Le Bénin veut sa propre raffinerie. Le Bénin travaille pour sa propre raffinerie. Le Nigéria n’a pas particulièrement plus d’expérience en la matière. Mais nous nous n’avons pas attendu le Nigéria pour mener les premières réflexions et les premiers actes. Ils ont exporté le brut et ils ont installé la raffinerie. Donc, c’est maintenant, ils ont changé de paradigme et nous on n’a pas attendu », a-t-il déclaré. Il soutient que cela remonte à deux ou trois ans que le Bénin a fait la réflexion. « Nous avons prévu de faire une muni-raffinerie. On n’est pas allé s’extasier devant ce que les autres ont fait. On veut aussi pour nous. Le président Talon ne fait pas de l’affichage. Il va là où il croit bon pour le Bénin », soutien le porte-parole du gouvernement.

