Redynamisation des instances dirigeantes du parti: Bio Tchané désormais président du BR jusqu’en 2026

Le poste de secrétaire général national (SGN) dissout

De nouvelles bases posées au BR: Tout sur les grandes décisions

L’OJ/BR et l’OF/BR, maires, députés, ministres au Bureau Politiques

Le Bloc républicain refait peau neuve, avec aux commandes le ministre d’Etat Bio Tchané. Au terme du congrès spécial ce samedi 03 juin 2023 à Cotonou, des décisions majeures ont été prises pour la redynamisation du parti. A cette session du bureau politique qui s’est tenue en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, la décision a été prise à l’unanimité de donner les coudées franches à ABT pour diriger le parti. Ainsi, sur proposition du Président de la République, le poste de Secrétaire général national (SGN) a été dissolu et est remplacé par le poste de président du Bloc Républicain et c’est Abdoulaye Bio Tchané qui est unanimement choisi pour conduire les reines du parti. Ainsi, dès maintenant jusqu’au prochain congrès du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané dirige le parti pour une période intermédiaire jusqu’au prochain congrès. Ce congrès est fixé pour décembre 2026. Cette décision donne plein pouvoir au ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, de poursuivre désormais sa mission en tant que président du parti. Confiant en lui, le président Patrice Talon et les membres du bureau politique du parti se sont félicité de ce choix. En plus de ce que le titre de Secrétaire Général National passe à celui du président, le bureau politique a été élargi et un secrétariat permanent est créé. Ces réformes sont intervenues en partant du constat que les circonscriptions électorales, ne sont pas suffisamment représentées dans les différents organes du parti et certaines structures importantes sont absentes. Et pour corriger cela, désormais l’effectif des membres du bureau politique sera porté à 102 membres et y siégeront tous les députés ex-qualité, les maires et les ministres du Bloc Républicain, ex-qualité. En plus de ces derniers, il y aura les coordonnateurs de l’Organe des Femmes Républicaine (Ofr) et de l’Organe des Jeunes du Bloc Républicain (Ojbr) qui vont également siéger dans cet organe du parti. Les autres importantes décisions prises concernent également d’autres organes comme le Bureau exécutif national (BEN). Au lieu de seize membres, les membres du bureau exécutif, seront désormais de trente-trois. Ils seront désignés par le bureau politique. En son sein, il comprendra les représentants de chaque circonscription électorale. À côté, un Secrétariat permanent de sept (07) personnes sera désigné par le bureau exécutif national et soumis au vote du congrès. Son rôle est d’accompagner le Président du BR, premier responsable du parti dans sa mission. L’objectif de la réforme est de redynamiser et mieux restructurer le parti et lui éviter des crises après les dernières joutes.

De nouvelles bases posées pour la reconquête du terrain politique

Le BPN passe de 59 à 102 membres et le BEN élargi à 33 personnes

