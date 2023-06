Lutte contre la pollution plastique au Bénin: Les Nations Unies s’engagent aux côtés du gouvernement

Vues : 13

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement, le Système des Nations Unies au Bénin a initié une campagne de sensibilisation et de salubrité. A cet effet, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin, Salvator Niyonzima a animé une conférence le vendredi 02 juin 2023 à Cotonou, pour procéder au lancement des activités.

La photo d’ensemble à la fin de la conférence de presse

Placée cette année sous le thème, « Solutions à la pollution plastique », la Journée Mondiale de l’Environnement (JME) est célébrée depuis 1973 tous les 5 juin. Au Bénin, elle sera célébrée par l’ensemble du Système des Nations Unies en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, Chargé du Développement Durable et leurs partenaires. C’est dans ce contexte que le Système des Nations Unies et ses partenaires ont décidé d’organiser du 03 au 10 juin 2023, une série d’activités. Il s’agit d’une campagne digitale sur les réseaux sociaux du 03 au 10 juin afin de sensibiliser et de relayer les diverses solutions pour combattre la pollution plastique. Une campagne de sensibilisation et d’engagement communautaire est également prévue dans le quartier Zongo de Cotonou le samedi 10 juin 2023 avec la participation active de la communauté et des chefs religieux. Au cours de sa conférence de presse, le Coordonnateur Résident, Salvator Niyonzima, a précisé que la pollution plastique est devenue une menace sérieuse pour la santé des populations et de la planète. Pour endiguer cette crise, il a appelé à l’action les responsables politiques et municipaux, les leaders communautaires et religieux, les entreprises et la population. Pour M. Salvator Niyonzima, le fléau de la pollution plastique est une menace visible qui a des effets négatifs importants sur la santé environnementale, animale et humaine. « Le plastique contribue aux changements climatiques. Environ 98 % des produits en plastique sont fabriqués à partir de combustibles fossiles vierges et les plastiques sont à l’origine de plus de 3 % des émissions de gaz à effet de serre. La pollution plastique est devenue un risque sanitaire planétaire », a-t-il dit. Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), chaque année, environ quatre millions de tonnes de déchets plastiques sont exportées par les pays à revenu élevé vers les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont les infrastructures sont insuffisantes pour assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets. En effet, le Bénin a interdit l’usage des sachets plastiques depuis 2017, à travers la loi n° 2017-39 du 26 décembre 2OI71, portant interdiction de la production, de l’importation, de I ‘exploitation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Après avoir salué l’engagement du gouvernement à travers le ministère du Cadre de Vie et des Transports, Chargé du Développement Durable contre le changement climatique et pour l’atteinte des objectifs de développement durable, Salvator Niyonzima a déploré le fait que la consommation des produits plastiques à usage unique reste ancrée dans les habitudes. « Oui, il est possible de mettre fin à la pollution plastique et pour y arriver, nous devons agir ensemble sur l’ensemble du cycle de vie du plastique afin de réduire son utilisation, de le réutiliser, de réinventer et de repenser notre rapport au plastique pour le bien des générations futures », a-t-il fait savoir. Il faut souligner que ces activités seront mises en œuvre avec l’appui de leurs partenaires notamment l’ONG Sachet Heloué et l’ONG Terre à Terre.

Alban TCHALLA