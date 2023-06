Hausse du prix de l’essence dans l’informel: Une décision de Tinubu fait flamber le ”Kpayo” au Bénin

Depuis quelques jours, le prix de l’essence de contrebande appelée communément ‘’essence kpayo’’ a connu une hausse vertigineuse. Actuellement, le carburant se vend à 700f cfa aux abords de voies dépassant du coup, le prix à la pompe. Ce sont ainsi, les retombées directes de la décision de suppression de la subvention du carburant annoncée par le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, lors de son investiture. La nouvelle tarification, prenant effet à partir du 31 mai, est de tombée. Elle indique que le prix du litre du carburant à la pompe a connu une augmentation de plus de 100%. Ainsi, le prix de l’essence au Nigéria a connu une montée en flèche et estimé à près du triple du montant initial dans les stations. De 200 nairas, le litre d’essence passe à 537 nairas voire 600 nairas. Cette mesure a déjà des répercussions sur le Bénin où on constate que le prix de l’essence est passé de 450 à 700f cfa alors qu’il est fixé à 650f cfa à la station. D’où une revue à la hausse des coûts de transport dans le pays.

You cannot copy content of this page