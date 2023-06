Elevés au grade de Commandeur de l’ordre national: Agapit Maforikan et Sébastien Agbota décorés

Vues : 1

Décoration de l’ancien vice-président de la Haac, Sébastien Agbota et du Conseiller Agapit Maforikan

Tous deux professionnels des médias, Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforikan ont été reçus, dans l’ordre national du Bénin au titre de Commandeur de l’ordre national. C’est avec fierté et au nom du président de la République, Grand Maître de l’ordre national du Bénin, qu’ils ont été accueillis à cet ordre de distinction honorifique du Bénin. La cérémonie qui a consacré à leur décoration, s’est déroulée le jeudi 1er juin 2023, à la Grande Chancellerie de l’Ordre national du Bénin. Présidée par le Vice-Grand Chancelier de l’ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadiri, cette cérémonie, a connu la présence du Chargé de mission du président de la République, Edouard Loko, des journalistes, collègues et amis des récipiendaires. Eminents consultants au Bénin comme à l’international en Communication, Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforikan ont mené des actions qualitatives qui ont porté au-delà du Bénin. Leur professionnalisme, polyvalence et aisance à vérifier l’information témoignent, selon le Vice-Grand Chancelier, qu’ils ont su choisir leur métier conformément à leur vocation. Ce qui leur a permis d’impacter à travers leurs actions le domaine des médias au Bénin. Eminents communicateurs, éditorialistes, juristes, enseignants en journalisme, consultants en communication, leurs mérites et services éminents rendus à la nation, ont été salués par le Vice-Grand Chancelier de l’ordre national du Bénin. A ce sujet, il leur a transmis les vives félicitations et reconnaissances du Chef de l’Etat. C’est avec fierté, a précisé le Vice-Grand Chancelier, que ces deux valeureux citoyens, qui pour avoir choisi le métier d’information, ont pu transmettre leur savoir-faire. « Vous avez marqué votre action expressive dans le monde des médias », a déclaré le Vice-Grand Chancelier, Falilou Adissa Akadiri. Pour sa part, le Chargé de mission du président de la République, Edouard Loko, également Commandeur de l’ordre national et Grand Officier de l’ordre national, s’est réjoui de leur décoration et a indiqué qu’ils méritent cette distinction. Dans ses propos, il a rappelé que Sébastien Agbota a été le 1er Vice-président de la Haac (1ère mandature) et celui qui a porté la voix du secteur des médias à la Conférence nationale. Quant à l’Ancien Conseiller à la Haac, Agapit Napoléon Maforikan, il a fait savoir qu’il est l’initiateur du regroupement de la presse privée et des réformes qui en ont suivies. Actuellement Directeur de “E-Tele, Agapit Napoléon Maforikan a exprimé sa reconnaissance et dédié cette décoration au secteur des médias. Ce qui lui tient à cœur, c’est la gouvernance du métier du journalisme. Pour lui, la régulation à l’heure du numérique n’est pas facile. Il pense aussi que l’entreprise de presse doit se structurer et a invité ses confrères à être des journalistes, acteurs de développement. Il faut noter que l’ordre national du Bénin est un ordre honorifique béninois qui récompense le mérite personnel et les services rendus à la nation.

Alban TCHALLA