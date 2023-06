Santé et traditions: Comment renforcer le fer dans l’organisme d’un enfant une fois pour de bon?

Parfois c’est la conséquence d’un paludisme mal traité pour les enfants, tout comme pour les adultes. Il va falloir reprendre le traitement du paludisme et commander spécialement un produit à base de la plante xhliñhoñ en fon ayant pour nom scientifique anogeissus leiocarpus qui combat la jaunisse et renforce le fer dans l’organisme.

You cannot copy content of this page